內地偷渡客助夫婦劏房製毒　警觀塘冚場拘3人檢$670萬可卡因K仔等

警方反三合會行動組前日（20日）在觀塘月華街一個住宅單位內，進行反毒品行動，檢獲市值逾670萬元的毒品，包括可卡因、霹靂可卡因、氯胺酮（俗稱K仔）和依托咪酯（前稱太空油），並拘捕一對本地夫婦和一名內地男偷渡客。



行動中，人員檢獲市值逾670萬元的毒品，包括可卡因、霹靂可卡因、氯胺酮（俗稱K仔）和依托咪酯（前稱太空油），以及一批毒品包裝和製造工具。（羅敏妍攝）

警方經過情報分析和深入調查，發現有販毒集團將製毒工場設於觀塘區的住宅內，企圖利用民居作掩飾，擾亂警方的調查方向和增加偵查難度，從而更方便地將製成的毒品分銷到東九龍各地，當中主要為觀塘區。

在案發當晚，警方發現一名男子離開涉案可疑單位，隨即展開行動，成功截停和將其拘捕，並在他身上發現少量毒品和單位鑰匙。隨後，警方將男子押回該單位，並入內搜查。

及後，警方除在涉案單位內發現一名男非法入境者，亦搜獲大量毒品、毒品包裝和製造工具，遂拘捕該名非法入境者。經過調查後，警方得悉有一名女子協助管理製毒工場，最終亦將其拘捕，搗破製毒工場的運作線。

被捕的兩男一女年齡介乎29至30歲，均報稱無業。案中的本地男女為夫婦，他們企圖透過招攬和利用非法入境者運作製毒工場，從而增加警方調查難度。

其中妻子負責管理製毒工場的運作資金，以確保運作正常；丈夫除協助非法入境者經水路偷渡來港外，亦提供毒品製作技術和原材料，在案發單位內製毒；非法入境者則負責在工場內製作和包裝毒品。據了解，涉案單位為100呎劏房，每月租金約6,400元，已運作2至3個月，涉案夫婦亦非單位住戶；偷渡客與丈夫對半分成販毒得益。

經警方扣留調查後，3人稍後會被控販運危險藥物罪和製作危險藥物罪，案件明天（23日）於觀塘裁判法院提堂。

警方藉是次行動警告所有不法之徒，參與毒品製造和販運均需承受沉重的刑責；斥案中的夫婦為人父母，不僅沒有樹立良好的榜樣，亦破壞自身家庭，自食其果。

警方重申，販毒和製毒是屬於嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可以判處罰款500萬元和終身監禁。