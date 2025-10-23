粉嶺電工觸電亡｜死者遺孀感謝各界援手　子女畫畫致意

45歲電工張敬奇，上月12日在粉嶺和睦路2號一間小學維修冷氣時疑觸電身亡，遺下孤兒寡婦。事故後各界踴躍伸出援手協助死者家屬渡過難關，死者遺孀（23日）透過工業傷亡權益會向善心人士表達謝意。



工權會上載死者家屬提供的畫作表達對善心人士的謝意。（Facebook「工業傷亡權益會」圖片）

工權會今日（23日）在Facebook專頁發文，指死者遺孀日前傳來一封信，連同死者子女所畫的圖畫，感謝各界善心人在他們最需要幫助時伸出援手，讓他們重新看見光明。

張太寫道：「我滿懷感恩寫下這封信，在這個艱難時刻是您們的善心，讓深感徬徨無助的我感受到溫暖、支持與幫助，每一個幫助都承載著您們的愛心，全是因為大家的幫助，讓我渡過了最黑暗的難關。

好感激工業傷亡權益會蕭姑娘、軒仔和卓姑娘，一直的陪伴和開解及多方面的幫助！

我們呼籲大家將善款捐給有需要嘅家庭。祝願大家一生平安，開心愉快！」

死者的太太（中）及胞姊（右）在殮房認屍後離開。（資料圖片/馬耀文攝）

事發於9月12日上午10時53分，死者同事報案，指曾致電事主沒接電話，趕到學校查看後，發現事主在工作期間懷疑觸電暈倒。人員到場發現事主倒臥操場，昏迷被送往北區醫院治理，其後被證實死亡。經調查相信，事主進行維修冷氣工作期間懷疑意外觸電暈倒，案件列工業意外調查。

死為是家庭唯一經濟支柱，與太太育有6歲女兒及4歲兒子，太太為全職家庭主婦。