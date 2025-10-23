警放蛇捉白牌車由將軍澳往啟德　拘兩SUV司機包括女保險經紀

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊，今日（23日）在區內打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途（俗稱白牌車），喬裝乘客截獲兩輛私家車，拘捕一名34歲女司機及一名54歲男司機。兩人均為本地人，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕扣查；男司機另涉「駕駛未獲發牌照的車輛」被捕。涉案兩車則被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心，以作調查及檢驗。



據了解，兩車程均從將軍澳出發至啟德，一程由唐俊街前往啟德郵輪碼頭，索價約104元；另一程則從石角路前往沐翠街，收費約140元。現場所見，涉案兩車均為SUV，分別是寶馬及豐田。消息指，被捕寶馬男司機為車主，但行車證10月初已過期；被捕女司機則並非車主，她報稱任職保險經紀。



東九龍總區打擊「白牌車」，交通部執行及管制組特遣隊督察潘俊豪交代案件。（林振華攝）

東九龍總區交通部執行及管制組突遣隊督察潘俊豪指，根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可判處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。

涉案兩輛私家車被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心。（林振華攝）