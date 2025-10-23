海關連拘兩曼谷抵港男旅客 揭行李藏真空包裝$320萬大麻花
撰文：凌逸德
出版：更新：
短短一周，海關已偵破多宗泰國抵港旅客販運大麻花案；昨日（22日）再於機場，偵破兩宗涉及入境旅客的販毒案件，共檢獲約16公斤懷疑大麻花，估計市值共約320萬元。經調查後，兩名被捕男子已被各控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（24日）在西九龍裁判法院提堂。
第一案件涉及一名昨日從泰國曼谷飛抵本港的24歲男子。海關人員替他清關時，在其寄艙行李內16個真空包裝膠袋中，發現重約8公斤的懷疑大麻花，估計市值約160萬元，該名男子隨即被捕。
第二案件涉及一名同日從泰國曼谷飛抵本港的35歲男子。海關人員清關時，在其寄艙行李的17個真空包裝膠袋內，發現重約8公斤的懷疑大麻花，估計市值約160萬元，遂把該名男子拘捕。
海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。
根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。
