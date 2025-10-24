粉嶺漏石油氣釀爆炸｜夫婦燒傷逃離單位　向鄰居求救：有冇凍水？

今日（24日）上午粉嶺東閣圍一間村屋疑住戶煮食時有氣體洩漏導致爆炸，一對夫婦燒傷送院。鄰居羅伯當時協助兩名傷者，他指二人均有燒傷，匆匆到來求救：「有冇凍水、有冇凍水?」羅伯連忙讓他們入屋淋凍水，同時亦協助淋水救火。



羅伯憶述救人救火的經過。（蔡正邦攝）

涉事煮食爐的爐頭和石油氣。（蔡正邦攝）

羅伯憶述事發經過稱，今早約10時突然聽到「龐」聲巨響：「佢兩公婆（傷者）走到嚟我門口問：『有冇凍水、有冇凍水? 』」羅伯連忙讓他們入屋淋凍水。

隨後羅伯走去案發單位查看，他形容：「好大煙、好大火，於是搵水潑，男嗰個都一齊，火熄晒，啲消防車十字車就嚟到。個女人手腳應該係畀爆炸燒到，個男人遲埋去，只燒到手, 頭有, 頭髮都燒到啲，應該幾痛。」

羅伯指二人入住兩年多，由村內另一間搬到現址。據羅伯了解是煮食用的石油氣爐出事：「可能漏氣，可能漏咗成晚唔知道。」

消息稱，單位於今日較早前已有氣體異味傳出，至事發時住戶煮食發生爆炸。孟加拉籍的33歲男傷者持行街紙，頭及手燒傷；女傷者45歲持本港身份證，手腳燒傷，據了解他們情侶關係，分別被送到北區醫院治理。

警方經初步調查，相信上址一煮食爐喉管有石油氣洩漏，並意外發生爆炸。

現場有衣物和電器等損毀。（蔡正邦攝）