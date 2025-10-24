粉嶺漏石油氣爆炸｜機電署：煮食爐未經審批　無「GU」及安全裝置

粉嶺東閣圍一間村屋今早（24日）有氣體洩漏爆炸，一對夫婦燒傷送院。機電署回覆查詢時表示，派員到場調查後，發現一台座枱煮食爐接駁着一瓶瓶裝石油氣，而該煮食爐為未經署方審批的型號（即未附有「GU」標誌）。



署方續指，經註冊氣體裝置技工在場初步檢查後，確認爐具內部結構完整，並無漏氣情況，惟該爐未配備熄火安全裝置。機電署已檢走涉事煮食爐、軟喉和調壓器作進一步調查，並會在傷者情況穩定後聯絡他們了解事發情況。



現場有衣物和電器等損毀。（蔡正邦攝）

機電署籲：選用「GU」標誌氣體爐具 由註冊技工安裝 定時檢查

機電署呼籲，市民選購及使用家用氣體爐具時，應注意以下事項，確保氣體爐具已獲得機電署批准並附有「GU」標誌；無論安裝、更換或維修氣體爐具，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行，否則有機會違反《氣體安全條例》，違者會被檢控；住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體爐具進行安全檢查。如氣體爐具有破損或不正常的操作狀況，應立即停止使用，並向註冊氣體供應公司查詢。

警方在場調查。（蔡正邦攝）

事發今日（24日）上午11時，粉嶺東閣圍一間村屋的住戶煮食時，有氣體洩漏導致爆炸，一男一女燒傷。救援人員到場處理，火警於29分鐘後救熄。孟加拉籍的男傷者33歲持行街紙，頭及手燒傷；女傷者49歲泰國籍持本港身份證，手腳燒傷，據了解他們為夫婦關係，分別被送到北區醫院治理。

警方表示，經初步調查後，相信上址一煮食爐喉管有石油氣洩漏，並意外發生爆炸。

涉事煮食爐的爐頭和石油氣。（蔡正邦攝）

鄰居羅伯憶述當時情況：「佢兩公婆（傷者）走到嚟我門口問：『有冇凍水、有冇凍水? 』」羅伯連忙讓他們入屋淋凍水。隨後羅伯走去案發單位查看，他形容：「好大煙、好大火，於是搵水潑，男嗰個都一齊，火熄晒，啲消防車十字車就嚟到。個女人手腳應該係畀爆炸燒到，個男人遲埋去，只燒到手, 頭有, 頭髮都燒到啲，應該幾痛。」