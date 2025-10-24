白卡聯盟刑恐｜被捕7人身份曝光　有人曾水槍射警、毁家駒墳罪成

社交媒體組織「白卡聯盟」7名成員涉嫌寄刀片至公營機構、學校及教會等，被警方以涉嫌刑事恐嚇等罪拘捕。據了解，個別「白卡聯盟」成員向3名社交媒體創作者提出合作拍片及其他瑣事要求，但遭到拒絕而結怨，疑因此向3人的相關地址寄出刀片信，令3人感到生命安全受威脅。據了解，被捕人士暱稱勇狗、Seemi、子健、Larry Wong、車寶山、光頭Bob，以及一名年僅13歲、網絡綽號同樣有「白卡」二字的少年。



勇狗及子健涉嫌在2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間的一段城南道，以水槍襲擊3名輔警、兩名無綫新聞記者及一名無綫攝影師，被裁定3項襲警和3項普通襲擊罪成。兩人已服畢其28天的刑期，其中勇狗提出上訴。光頭Bob涉嫌在去年5月淋潑可樂及用鐵錘毀壞樂隊Beyond已故主音黃家駒的墳墓，被判進入更生中心。



港島總區重案組高級督察賴境耀交代案情。（黃偉民攝）

港島總區重案組高級督察賴境耀指，警方於10月15至22日期間接獲多宗報案，指3名受害人相關地址，包括公共機構、住所、教會及學校均收到自稱「白卡聯盟」的信件，內容帶有威嚇成分並附有鎅刀刀片。3名受害人收到刀片信後，感到生命安全受到威脅。3名受害人活躍於社交媒體，為內容創作者，曾合作拍攝生活影片。

警方調查得知，個別「白卡聯盟」成員向3名受害人提出合作拍片及其他瑣事要求，但遭到拒絕而結怨，因此向3人的相關地址寄出刀片信。

港島總區重案組接手調查後，鎖定「白卡聯盟」多名成員身份，並於昨日（23日）起執法，以涉嫌「刑事恐嚇」、「作出有違公德的行為」及「公眾地方行為不檢」拘捕7名本地男子（13至36歲），他們報稱學生、工人及自僱人士等。

警方在其中一名被捕人士身上檢獲同款郵票、刀片、雙面膠紙及手套，相信為製作恐嚇信後剩下的工具。案件仍在調查中，2名被捕人現正被扣留調查，其餘被捕人士已獲准保釋候查。

警方檢獲同款郵票、刀片、雙面膠紙及手套，相信是用作製作恐嚇信件的餘下工具。（黃偉民攝）

警方留意到被捕人士所屬的「白卡聯盟」曾多次製作及發布不當影片，包括在公眾場所及交通工具上作出滋擾及猥䙝行為。以上行為不單可能涉及刑事成分，近期其行為有升級跡象。

警方提醒市民，在拍攝及創作過程中不應對他人造成滋擾。即使作品在互聯網發布，仍然受法律規管，互聯網並非法外之地。而且青少年不應模仿相關違法行為。如行為涉及刑事成份，警方必定執法，絕不姑息。

另外，賴強調，警方對寄出恐嚇信的行為採取零容忍態度。根據香港法例，任何人若干犯「刑事恐嚇」罪，一經定罪，最高可判處監禁五年；若干犯「公眾地方行為不檢」罪，一經定罪，最高可判處監禁一年及罰款5000元。

所謂「白卡聯盟」由多名活躍於網絡的人士組成，部分成員不時做出踩界的行為，經常引起各界批評，甚至有人犯下刑事罪行。