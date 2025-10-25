澳門讀書港女大學生墮假冒公檢法騙局　痛失$800萬

一名在澳門就讀大學的香港女學生，誤墮「公檢法」（公安局、檢察院、法院）騙局，以到外地升學為由向家人索款，轉帳到騙徒的銀行口，最終分兩次匯款予騙徒，合共損失800萬港元。



一名在澳門讀書的香港女大學生，誤墮假「公檢法」騙局，損失800萬港元。（澳廣視圖片）

澳門司警表示，女事主為香港居民，她今年8月上旬接獲假冒「內地執法人員」來電，指其內地手提電話號碼涉嫌發放大量詐騙短訊。電話被轉駁予騙徒假扮的「公安」接聽，要求事主接受調查及視像辦案。其間假公安要求事主交出400萬港元「保證金」，並教唆她以到外地升學為由向父母索款。

事主按騙徒指示，將款項轉帳到指定的香港銀行戶口後，騙徒聲稱案情嚴重，要求事主再額外支付400萬港元「保證金」，事主遂再從自己的帳戶，轉帳多400萬元到騙徒指定的香港銀行戶口。

事主在等候「調查」期間，其家人接獲香港銀行通知，指匯款有可疑。事主向家人了解後，揭發受騙，遂於前日（23日）向澳門司警報案。司警正調查案件，暫未有人被捕。

今次已非首次發生同類「公檢法」騙案，今年7月，一名澳門女子接獲自稱「雲南省昆明市檢察院人員」來電，指其內地銀行帳戶涉及多宗騙案。事主同樣以到外地升學為由向家人索款，合共轉帳350萬元到騙徒指定的香港銀行戶口。她其後收到騙徒偽造的「香港廉政公署文件」，要求作進一步的資金審查，但事主發現文件以簡體字書寫、內容亦存有錯漏，與家人商討後揭發受騙，最終報案求助。