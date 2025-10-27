港鐵美孚站向女子借$370　稱當晚歸還終失聯　48歲男涉詐騙被捕

警方近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向一名女子借取金錢，日後歸還。惟女事主其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。西九龍總區特遣隊人員昨日（26日）在油尖區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名48歲姓李本地男子。



據了解，受害人與被捕人並不認識，於本月1日晚上約9時半，女事主獨自在港鐵美孚站的月台上等候列車，期間李男向女事主表示因緊急情況，希望她借港幣370元。女事主不虞有詐，充遂借出港幣370元。李男當時承諾於當日晚上約10時35分前歸還370元，然後就離開。女事主等候多時，惟李男最終沒有出現，於是她懷疑自己受騙並報警求助。

大叔表示「你預搭七打畀我，十點七，畀5分鐘時間我，我即刻找」。（threads@hani_.paradise影片截圖）

大叔皺起眉頭，結結巴巴表示「你放心，如果真係要呃人，都唔會呃你咁…」，而且多次說出「呢啲」，然後自認緊張。（threads@hani_.paradise影片截圖）

警方昨日在進行反罪惡巡邏時，發現一名男子的外貌、衣著與港鐵美孚站發生的騙案犯人相似，於是上前拘捕。他承認曾於當日在港鐵美孚站犯案。他現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第6隊跟進。

大叔安慰「你笑吓，你咁樣，我好尷尬」。（threads@hani_.paradise影片截圖）

較早前相信是女事主的網民上載影片，表示日前經過港鐵美孚站，本因其他事而不開心，邊哭邊致電朋友傾訴，詎料一名陌生大叔走近向她賣慘，聲稱「喺天水圍過嚟」，但「條鎖匙留咗喺東涌」，但身上沒有其他財物，希望可以借錢乘搭的士，本身傷心的事主泛起同情心，「見佢都咁慘，大家同病相憐」，於是給對方370元。大叔收錢後提供電話號碼，聲稱稍後可聯絡還錢，惟事後被揭發是假號碼，事主唯有慘呻「$370當買個教訓」。

當樓主試圖解釋事前哭泣時，大叔已轉身離開。（threads@hani_.paradise影片截圖）

美孚港鐵站內現「借錢黨」，48歲男子涉以欺騙手段取得財產被捕。（資料圖片）

警方提醒市民，如在街上遇上不知明人以不同藉口索取金錢，請提高警覺。如懷疑遇上詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。市民切勿以身試法。