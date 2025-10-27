17歲學生禮品卡洗黑錢　父母處理報酬同被捕　警共拘10人涉$400萬

內地洗黑錢集團將內地銀行卡綁定至手機中，再將手機寄予從社交媒體招募的香港青年，指使他們擔任「車手」，到多間便利店購入蘋果App Store及globalcash全球付的禮品卡，並充值以清洗黑錢。警方日前（25至26日）展開代號為「權劍」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男1女，年齡介乎16至61歲，涉及清洗的黑錢達港幣400萬元。一名17歲DSE學生的父母，亦涉嫌協助處理超過1萬元的報酬同被捕；被捕人當中亦包括2名二手電話店負責人及職員 。



整個行動中，警方一共收獲共54部電話及108張預付的禮品卡，並以涉嫌洗黑錢罪拘捕了9男1女，年齡介乎16至61歲。（黃學潤攝）

新界北總區科技及財富罪案組總督察梁綺薇講述案情，指今年8月初接獲報案，發現一名17歲青年在屯門區的多間便利店購入大量的禮品卡，警方覺得有可疑，在其身上搜出25部手提電話，發現電話內的電子錢包綁上一些不屬於他本人的銀行卡，並在他身上亦找到46張已購買的蘋果App Store禮品卡，警方因此將他拘捕。

新界北進區刑事部接手，經過深入的調查及情報收集，在日前（25至26日）發現這名被捕的男子已透過校內及社交平台招募另外5名年齡介乎16至25歲的青少年，和他一起充當「車手」角色，他們在今年5月至8月期間，總共在香港多間便利店購入超過1000的蘋果App Store禮品卡或Global Cash全球庫的預付禮品卡，清洗了超過400萬港元的黑錢。

據調查，旺角的一間二手電話店會收取一些已充值的實體禮品卡及單據，警方在店舖中檢取了39張的禮品卡及15部相信與案有關的電話，相信他們為內地集團的接應，警方拘捕2名男子，他們為店舖的負責人及職員。

（黃學潤攝）

高級督察何松熹指，集團利用青少年「搵快錢」的心態，提供可觀的報酬，「車手」在協助清洗黑錢後會收取大約清洗金額的2%作為報酬，其中一名被捕人犯案時仍是一名17歲的學生，警方調查發現，他的父母協助這一名被捕人去收取超過萬元的報酬，同樣涉嫌協助清洗黑錢被捕。

整個行動中，警方一共收獲共54部電話及108張預付的禮品卡，並以涉嫌洗黑錢罪拘捕了9男1女，年齡介乎16至61歲，部分為學生，其餘有從事電話買賣、司機及清潔工人等，部分人士現正被通宵扣查 。

警方向便利店及有銷售禮品卡的店鋪再次發出呼籲。假若有人利用多張不同的銀行卡購買大量禮品卡，請加倍留意及向警方舉報。

警方重申「洗黑錢」是嚴重罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條洗黑錢罪，一經定罪，最高可被判處監禁14年及罰款港幣500萬。任何人士，包括青少年，在使用社交媒體時應提高警覺，切勿為了一時的賺快錢而鋌而走險，成為洗黑錢集團的犯罪工具。家長亦應多加留意子女是否有不明來歷的金錢，應主動了解及介入。