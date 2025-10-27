油麻地流鶯猖獗　男女警放蛇3周拘30人　包括2名62歲及70歲嫖客

油麻地區內賣淫活動猖獗，不少性工作者「企街」公然兜搭嫖客，亦有長者坐在街頭打量流鶯，形成「色情沙圈」。油尖警區聯同入境處於10月5日至27日期間展開反色情執法行動，男女警分別喬裝成為嫖客及性工作者，搗破區內多個賣淫場所，拘捕2男28女，當中包括嫖客及性工作者，年齡介乎21至70歲。警方發現，有賣淫集團操控部分性工作者，安排其來港、提供賣淫處所及工具。每次性交易收費約數百元，集團會從中抽佣六成。



警方於反色情執法行動中拘捕30人，包括28名女子。（警方提供圖片）

警方留意到油尖警區區內有俗稱「企街」的街頭賣淫活動持續活躍，為區內生活的市民構成滋擾。油尖警區根據線報及經深入調查後，在2025年10月5日至27日，聯同入境處人員進行代號「烽火」的反色情行動。

行動中，人員打擊油麻地多個街頭賣淫黑點，例如俗稱「沙圈」的砵蘭街及碧街交界、油麻地地鐵站外，以及廟街、上海街等等。同時，警方亦進行放蛇行動，包括男警及女警喬裝成為嫖客及性工作者，搗破油麻地區內多個賣淫場所，拘捕油麻地區內28名性工作者，分別5名本地女子及23名持雙程證的內地女子，「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」罪，年齡介乎21至57歲。

被捕人士中包括2名男子。（警方提供圖片）

此外，行動中亦都拘捕兩名男嫖客，年齡62及70歲，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」罪。部份被捕人士已經被警方作出檢控，其餘被捕人士則交由入境處人員跟進及調查。

油尖警區打擊油麻地區內賣淫活動拘30人及檢獲一批證物。（林振華攝）

警方留意到，部份街頭性工作者牽涉賣淫集團在背後操縱。集團成員負責招攬內地女子，以指定的劏房單位提供賣淫服務，並以一樓一鳳形式去運作，集團亦向性工作者提供賣淫工具，包括一次性浴巾、避孕套、潤滑劑。每次交易後，集團會向性工作者收取高達六成的佣金。

油尖警區特別職務隊第一隊主管李穎曦督察表示，警方將會持續採取各種執法行動，務求在不同層面打擊賣淫集團及其產業鏈，目的是從源頭做起，不斷打擊區內賣淫活動及流鶯所衍生的社區問題。

油尖警區特別職務隊第一隊主管李穎曦督察交代案情。（林振華攝）

她又指，根據《刑事罪行條例》第143條及第145條，任何人身為業主或處所的租客，佔用人或者掌管人，准許或者容許處所全部或者部份的面積用作賣淫用途即屬犯罪，一經定罪最高可判監七年。市民勿抱僥倖心態，以為自己不是直接將單位租予犯罪集團就可以置身於事外。

警方亦指出，嫖娼除了引伸潛在的健康風險，亦都有機會違反香港法例《刑事罪行條例》第147條為不道德目的而唆使他人。任何人在公眾地方或在公眾可見的情況下，為不道德目的而唆使其他人，或者因不道德目的唆使其他人而在公眾地方遊蕩，即屬違法。這項罪行的最高刑罰是監禁6個月及罰款1萬元。市民切勿以身試法。