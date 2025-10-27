有片｜粉嶺SUV掃水馬翻滾　司機手傷見骨　龜途創辦人憶救人經過

粉嶺公路前日下午（25日）發生驚險車禍，一輛白色SUV失控狂掃水馬，嚴重損毀，男司機手傷送院。救援動物組織「龜途」創辦人兼義工阿邦，與未婚妻恰巧駕車路經，車cam拍到失事經過，可見涉事私家車360度翻滾，碎片飛散，氣袋彈出。



學過急救的阿邦第一時間施援，協助受傷司機止血，「一截前臂骨外露，鮮血不停湧出‥‥‥」他憶述救人經過時，同時呼籲大家在能力範圍以內伸出援手，慨嘆：「冇一個（路經駕駛者）問要唔要幫手，淨係影相。」



案發在10月25日下午，涉事私家車車頭嚴重損毀，大銀幕玻璃碎裂。（馬路的事討論區Bosco Chu）

阿邦在facebook專頁發文，指涉事私家車「橫掃多個水馬，撞到凌空翻滾打轉」，雜物碎片散滿一地。除了報警，「當時第一反應係必須要落車救人」。

文中表示，他停車後查看涉事司機傷勢， 並跑到後方約50米，拉出水馬擋路，以確保安全。傷者右前臂有30厘米開放性傷口，「一截前臂骨外露，鮮血不停湧出‥‥‥」

《香港01》聯絡上阿邦了解事件經過，他指自己學過多種急救，除一般正常急救、亦懂院前急救、運動急救等，亦曾加入紅十字會及聖約翰救傷隊；加上工作關係，故車上長期備有急救用品，包括手套及及敷料等。

阿邦憶述，當時與未婚妻「倩怡」趕往粉嶺處理一個棄龜個案，目擊意外後立即在安全情況下停車，動用車上的急救用品施援，「好似睇戲係面前發生，咁嚴重，冇理由走，點過意得去？」他形容司機手部傷勢嚴重，「開頭有啲迷惘，眼光光」，幸仍清醒，其後攙扶他落車。未幾，救護員及警方相繼到場，他便交由他們處理，同時亦留低卡片予受傷司機。

「龜途」創辦人阿邦在facebook撰文講述事件。

阿邦在facebook表示，「腦中不停重播整個意外經過」。他指，當時沒有其他路經駕駛者停低協助，「覺得好唔開心，當時好慢車，冇一個問要唔要幫手，淨係影相。」他呼籲市民學急救備用，又希望大家如果有能力，遇到有需要幫助的人和動物時，伸出援手，「你嘅幫忙可能令到佢重過新生。」

現場多個水馬被掃毀，地上遍滿玻璃碎。（馬路的事討論區Bosco Chu）

案發在前日（25日）下午約2時51分，一輛白色SUV私家車，沿粉嶺公路駛往元朗方向。途至近和合石村時，懷疑失控自炒。34歲姓鍾男司機手部受傷，頸及腰痛，由救護員送往北區醫院治理。