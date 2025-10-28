屯門警署撞閘｜司機棄毒品車　報警求助稱被跟蹤　家人被KK園捉走

屯門警署今凌晨（28日）發生寶馬私家車撞閘案，33歲無業司機一度逃去後終被捕。案件有更多內情曝光，該司機駕車撞閘後，棄車逃走，在1公里以外的友愛邨報警，承認涉及較早前的撞閘事件，又稱懷疑自己被可疑人士跟蹤。有消息指，該司機報案時更曾指家人被KK園區派人捉走。



人員到場調查，發現男子語無倫次，又在其座駕上發現冰毒、依托咪酯及吸食工具，遂以涉嫌「刑事毀壞」及「販運危險藥物」將他拘捕。男子通過酒精測試，快速口腔液測試亦呈陰性，警方正進一步調查事件。



涉事寶馬私家車撞向警署車閘後，司機棄車逃逸，終被拘捕。(陳永武攝)

今日（28日）清晨4時18分，據報，33歲姓陳男子駕駛私家車沿震寰路北行，當右轉駛至杯渡路100號屯門警署時，懷疑失控撞向上址一閘門，車上的人已逃去。

人員於私家車上及車旁檢獲兩包共重約3.2克懷疑冰毒、13粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、11支電子煙槍及一個冰壺。檢獲的毒品總市值仍在點算中。

警方亦接獲陳男報案，指在友愛邨愛信樓懷疑被可疑人士跟隨。人員接報到達上址並發現陳男言語不清。經初步調查，相信他與第一宗案件有關，遂以涉嫌「刑事毀壞」及「販運危險藥物」將他拘捕，陳男現正被扣留調查。案件交由屯門警區刑事調查隊第四隊跟進調查。

據了解，陳男棄車時掉低兩包懷疑冰毒及腰包，警方另在車上發現依托咪酯的電子煙彈及電子煙槍。陳男往友愛邨方向逃去，約半小時後，他在友愛邨保安處報案求助，指自己被跟蹤。新界北衝鋒隊人員到場，陳男承認自己曾駕車撞屯門警署車閘，又曾稱家人被KK園區的人捉走等。警方發現他語無倫次，不排除有人受毒品影響，惟他通過酒精測試，快速口腔液測試亦呈陰性，正進一步調查事件。