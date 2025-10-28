兄妹開網店賣高仿冒牌波鞋被捕　賣限量版及聯名款　兩年賺逾千萬

香港海關早前接獲市民舉報有網站售賣冒牌波鞋，經調查後人員於10月20日展開執法行動，在荃灣工廈單位檢獲該批懷疑冒牌波鞋，檢獲1100件懷疑冒牌波鞋及衣物，市價約200萬元，拘捕1男1女網站負責人。調查相信被捕男子由2023年至今，共清洗1300萬元懷疑售賣冒牌物品得益。



海關指，是次檢獲的冒牌波鞋抄襲正貨外觀設計及註冊商標，仿真度高；網店亦售賣多款知名球鞋，包括限量版及聯名款。冒牌貨成本僅數百元，惟定價相當進取，有部份聯名款售價高達3000至4000元，僅略低於正版市價。



網店提供多款知名球鞋，當中包括限量版及聯名款。（黃偉民攝）

海關展開深入調查，在商標持有人的協助下，在荃灣工廈單位檢獲該批懷疑冒牌波鞋，海關電腦法證所人員採集大量數碼證據。海關版權及商標調查科調查主任廖聞晉指，雖然是次檢獲的冒牌波鞋仿真度極高，但只要市民可以細心分辨的話，仍然可以找出端倪。

首先，涉案冒牌波鞋的鞋盒破舊，與正貨鞋盒有明顯分別。其次，涉案冒牌波鞋的外觀仿真度高，但人員在揭起鞋墊後發現，冒牌波鞋的車線粗疏。

是次檢獲的冒牌波鞋抄襲正貨外觀設計及註冊商標，仿真度高。（黃偉民攝）

廖又提到，部分被檢獲的冒牌波鞋戴有偽造配件，這些配件是抄襲大型交易平台「已驗證」配件，相信犯罪集團透過這些技倆，誤導消費者以為自己買到的波鞋是透過交易平台驗證過的真貨。

網站自設精美網站 提供多元服務及優惠誘騙消費者

行動中，海關共拘捕1男1女，年齡分別為31及29歲，二人為兄妹關係，相信是網站負責人。他們現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

而就涉案網店，人員留意到網店設立了自家網站。網站設計精美，操作便捷，負責人又會定時更新網站內容，營造具規模的網上商家形象，藉此贏取顧客的信任。同時，網店提供多種付款方式，提高交易便利性。此外，網店亦都是設有「現貨專區」、提供免運費的快遞服務，以及提供換貨服務。這些便利服務能令消費者感覺交易是安全和可靠，令買家信以為真，誤以為跟正規網店購物一樣。

海關又調查到，涉案的團伙不單靠一個網站運作，他們亦會在多個社交平台開設賬戶及落廣告，從而分散宣傳及銷售。

網店設立了自家網站，網站設計精美，操作便捷，負責人又會定時更新網站內容。（黃偉民攝）

冒牌波鞋定價貼近正貨 營造「抵買」假象

至於價格方面，涉案的網店提供多款知名球鞋，當中有不少限量版及聯名款。海關形容，假貨的定價相當進取，有部份聯名款高達3000至4000元，僅略低於正版的市價，讓人覺得「抵買」外，又不像是假貨。同時，不法份子更會在節日及一些大型購物旺季推出限時優惠，誘導消費者落單。這些促銷的手法令部份年輕消費者急於搶購，反而忽略了貨品的真偽。

海關表示，每對波鞋的成本只是大約200至300元不等，據了解在網上賣出時價格貼近正價，由1500至4000元不等，利潤相當驚人。

該網店貌似規模相當龐大，令到消費者以為這個網店值得信賴，但當海關人員到荃灣工廈單位發現，貨倉的實際環境極為惡劣，貨物雜亂無章、灰塵滿佈，儲存條件完全不像網上所聲稱的高端形象相符，嚴重誘導消費者。

貨倉的實際環境極為惡劣，貨物雜亂無章、灰塵滿佈。（黃偉民攝）

31歲男店主2年共清洗1300萬元懷疑售賣冒牌物品得益

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，財富調查科人員亦對涉及網店的銀行帳戶進行資金流分析。當收到相關情報後，海關首先拘捕31歲男子，以及在他名下的一間獨資經營的公司進行財富調查。

海關發現，發現男子利用自己在香港本地3間銀行開設的個人戶口及公司戶口，處理大量來自第三方個人戶口以及第三方支付服務商的款項。根據初步的分析流資金顯示，自2023年至今，被捕男子在戶口內以轉數快及銀行轉帳的方式，收取超過2000筆合共1300萬元的款項。透過分析比對，海關有理由相信這些款項就是被捕男子透過網上售賣冒牌物品而所得的犯罪得益。

31歲男店主至2023年共清洗1300萬元懷疑售賣冒牌物品得益。（黃偉民攝）

調查發現當戶口收到款項後，會分別以現金方式提走或轉帳到其他第三者戶口，當中包括被捕女子。海關已即時凍結被捕男子名下總值780萬元的可變現財產，當中包括折合330萬元的銀行存款，以及450萬元的證券資產。海關會根據有組織及嚴重罪行條例作進一步的調查，視乎調查的結果，會諮詢律政司的意見，向法庭申請充公上述財產。

海關仍然調查該批懷疑犯罪得益的去向以及被捕女子的財務情況，將會循著他們的背景及資金流向等多方面進行調查，不排除會有更多人被捕。

海關財富調查科調查主任區穎璋（左）及海關版權及商標調查科調查主任廖聞晉（右）交代案情。（黃偉民攝）

海關呼籲，消費者應光顧信譽良好的店舖或網店，避免與一些可疑網店進行交易；市民若對於貨品真偽有懷疑，應該首先向商標持有人或其代理商進行查詢，以免招致不必要損失。海關會不定時在網上及市面進行巡查，並會利用大數據的系統進行風險評估和分析，測試網店是否符合商品說明條例的規定。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年，而相關懷疑犯罪得益亦可被沒收。

根據《商品說明條例》，任何人進出口銷售冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。