海關機場拘兩法國巴黎抵港旅客　檢$790萬K仔可卡因

​香港海關昨日（27日）在香港國際機場偵破兩宗行李藏毒的販毒案件，共檢獲約4公斤懷疑可卡因及約12公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值共約790萬元，並拘捕兩名懷疑涉案男女。



兩名被捕人人均從法國巴黎飛抵本港，將毒品藏在寄艙行李箱。其中被捕女子已被控一項販運危險藥物罪，周四（30日）提堂。



一名從法國巴黎抵港的26歲男旅客，被揭於寄艙行李箱夾層內，藏有4公斤懷疑可卡因。（海關提供）

首宗案件中，關員為涉案26歲男旅客清關時，在其寄艙行李箱的夾層內，發現約4公斤懷疑可卡因，估計市值約240萬元，遂把該名男子拘捕。案件仍在調查中。

在第二宗案件中，一名50歲女旅客從巴黎經卡塔爾多哈飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱內，發現重約12公斤的懷疑氯胺酮，估計市值約550萬元，遂把該名女子拘捕。她已被控以一項販運危險藥物罪，將於10月30日在西九龍裁判法院提堂。

一名50歲女旅客從法國巴黎經卡塔爾多哈飛抵本港，海關人員清關時，在其寄艙行李箱內發現約12公斤懷疑氯胺酮。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。