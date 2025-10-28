干擾港鐵｜圖開行駛中列車車門　兩少年遭警鎖定身份　到警署受查

港鐵周日（26日）下午有人企圖打開行駛中的港島綫列車車門，港鐵職員報警求助。警方今日（28日）表示，經調查後兩定其中兩名分別12歲及15歲少年的身份，兩人今日到警署接受調查。



涉事列車於西營盤站前往上環站。(資料圖片)

案發於周日（26日）下午2時06分，警方接獲港鐵職員在柴灣車廠報案，指懷疑有乘客於港鐵港島綫西營盤至上環站，用手嘗試打開一輛往柴灣方向行駛中的列車車門。警員接報到場經初步調查，案件列作「在公眾地方行為不檢」，交由西區警區刑事調查隊跟進。警方指，初步相信涉案疑人為3名年約10至14歲少年。

港鐵職員於柴灣車廠報案。(資料圖片)

警方經深入調查後，西區警區人員成功鎖定兩名分別12歲及15歲的本地少年。兩人因干擾鐵路處所列車車門，涉嫌違反《香港鐵路附例》，今日（28日）下午到香港仔警署接受調查。案件由西區警區刑事調查隊第五隊繼續跟進。

半月第二宗同類案件

本次已是半個月內第二次同類事件。10月18日下午約4時，一輛港島綫列車準備駛離灣仔站月台時，疑有人蓄意伸手干擾列車車門，列車懷疑在開門狀態，繼續行駛至銅鑼灣站，始安排乘客疏散，情況危險。警方經翻查閉路電視片段及深入調查後，於同日晚上在紅磡區拘捕一名16歲印度籍少年，涉嫌「刑事毀壞」被扣留調查。

10月18日，一輛港島綫列車準備駛離灣仔站月台時，疑有人蓄意伸手干擾列車車門。（資料圖片）

而早在今年7月，亦發生類似的干擾車門案件，兩名少年疑在港鐵油塘站列車車廂內，故意將腳伸出車外干擾關門。港鐵當時回覆指已就事件報警。而懷疑涉事人士則在網上發文道歉。

根據港鐵附例，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，最高處罰為罰款2,000元。

警方呼籲市民切勿干擾列車運作或作出任何危害乘客安全的行為。如發現任何可疑或危險行為，請立即向港鐵職員或警方報案，以確保公共安全。