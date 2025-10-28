港鐵香港大學站外　43歲漢被陌生男斬傷腳　重案組追緝疑兇

港鐵香港大學站外發生傷人案。周二（28日）晚上9時11分，警方接獲一名男子報案指，於香港大學站B1出囗外，被另一名男子用刀刺傷，施襲者隨後逃去。年約40餘歲的男事主腳部浴血，幸仍清醒，由救援人員包紮傷口後，再送往瑪麗醫院治理。現場可見，地面遺下一灘血跡；大批警員、警犬及反恐特勤隊亦奉召到場。據了解，事主報稱不認識施襲者。港鐵表示，為配合警方於站外的行動，香港大學站B1出入口須暫時關閉。警方表示，案件交由重案組跟進，暫未有人被捕。



現場可見，近欄杆地面遺下一灘血跡。（陳浩然攝）

現場消息指，事主將白色豐田七人車停泊於百好大樓外馬路，落車後遭一名男子用刀捅傷。施襲男隨後往西營盤方向逃去，事主負傷追趕近300米，至港鐵香港大學站B1出口頓感體力不支，報警求助。據悉，傷者為附近一間燒味舖的東主，而該舖頭則位於百好大樓。

警方回覆指，男傷者姓陳，43歲。警方於28日晚上9時11分接獲傷者報案，指其在皇后大道西554號（百好大樓）對開，被一名黑衫黑褲黑口罩男子以利器襲擊，原因不明。傷者企圖追截疑兇，當追至近屈地街港鐵香港大學站時體力不繼，疑兇往西營盤方向逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列「傷人」，交由西區警區重案組跟進，暫未有人被捕。傷者腳部受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

香港大學站B1出囗外，一名男子右腳染血。（小紅書 / 屿良）