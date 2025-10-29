西區斬人案│傷者為燒臘舖老闆　負傷追約300米至香港大學站外倒地

西區發生傷人案。周二（28日）晚上9時11分，警方接獲一名男子報案指，於香港大學站B1出囗外被人用刀刺傷，施襲者隨後逃去。年約40餘歲的男事主腳部浴血，幸仍清醒，由救援人員包紮傷口後，再送往瑪麗醫院治理。現場可見，地面遺下一灘血跡；大批警員、警犬及反恐特勤隊亦奉召到場戒備。



遇襲男事主姓陳，43歲。消息稱，事主為皇后大道西554號百好大樓地下一間燒味舖的東主，當時他駕駛七人車並停泊在店舖外，進入店內取回一些物品，數分鐘後折返車外擬驅車離去。惟此時已有兩名刀手在店外等候，並用刀襲擊男事主的腿部，兩惡煞得手後，沿皇后大道西往東方向逃去。

事主將七人車停泊於燒臘舖外，未幾被人用刀捅傷。（陳浩然攝）

男事主腿部被斬，造成數厘米長的傷口，不停流血，但仍負傷尾隨刀手，卻大約至300米開外、即香港大學港鐵站B1出口對開時不支倒地。警員接報到場時，兩名刀手已逃之夭夭。

據悉，事主報稱不認識施襲者。而警方正追緝涉案刀手，兩人均為中國籍男子，身高約1.7米，案發時均穿黑衫黑褲及戴黑口罩。

現場可見，近欄杆地面遺下一灘血跡。（陳浩然攝）

警方表示，經初步調查，案件列「傷人」，交由西區警區重案組跟進，暫未有人被捕。事主腳部受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。