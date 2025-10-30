青衣雙屍｜拍拖15年　八旬翁懷疑同居女友外遇　妄想被落毒動殺機

青衣昨日（29日）發生雙屍命案。長亨邨亨緻樓一名82歲男子懷疑從停車場5樓墮下身亡，警員前往男事主於長宏邨宏心樓的寓所調查時，揭發一名56歲女子倒斃室內。消息指，二人為同居情侶，男死者懷疑女友有外遇於是將她殺害；男方有精神問題，曾思疑女方向他落毒。案件列作「謀殺」及「自殺」案。



今早（30日）女死者的兩名親友，以及男死者的兩名女兒與親友，分別到葵涌公眾殮房認領遺體，其後神情哀傷離開殮房。



女死者的兩名親友到殮房認屍。（黃學潤攝）

男死者的兩名女兒及親友到殮房認屍。（黃學潤攝）

男死者姓林（82歲），女死者姓鍾（56歲）。據了解二人自2009年認識，交往超過15年，同居於女死者宏心樓單位已經超過10年。消息指近年男死者疑有妄想症，思疑女友出軌，並在食物中落毒，導致他有高血壓和腎病，但拒絕接受精神科治療。

女死者臉上有撕裂傷痕，頸部亦有受傷。據知警方單位內找到一把廚房刀，但沒發現任何有毒物質。

警方表示，56歲姓鍾女子被發現時昏迷，頭部受傷，在現場被證實死亡。初步調查顯示，82歲姓林男子疑在宏心樓單位內，以鈍物襲擊鍾女。警方將安排驗屍以確定死者死因。由於案件有可疑，警方將案件交由葵青警區重案組接手跟進，案件由原本的「有人從高處墮下」，改列作「謀殺」及「自殺」案。

青衣長亨邨男子墮斃伏屍山坡，警方登上其長宏邨宏心樓住所調查，發現屋內一名女子死亡。仵工將女死者的遺體舁送殮房。（林振華攝）