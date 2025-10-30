有片｜上水男子偷肉店鐵鈎並施襲　警追至巴士站撳地制服

本周日（26日）一名男子在上水龍琛路一間肉店內偷走兩個20厘米長的豬肉鈎，肉店負責人與另一名男子嘗試截停，但被對方襲擊，遂報警求助。警員接報追截疑人，並在新運路巴士站拘捕一名31歲男子及尋回鐵鈎。



社交平台流傳兩段影片，拍攝到當日警方拘捕男子的過程，至少3名軍裝警員將他撳地制服，隨後合力抬上警車，期間該名男子不斷激烈反抗，並發出呼叫聲。據知被捕男子持雙程證來港，涉嫌店舖盜竊及襲擊罪被捕。



第一段片段甫開始，一名身穿黑衫及紅短褲的男子在上水站D2出口外的巴士站，企圖掙脫3名警員，但迅即被3名警員從後推跌及按在地上，但黑衫男倒地後仍激烈反抗，不斷發出呼叫聲。其後再有一名軍裝警員到場支援，並為黑衫男鎖上手扣。而旁邊有一名身穿紅衫的男子，將馬路中一個警員盾牌拾起放回行人路。

第二段片段則見到有警車駛至現場，多名軍裝警員及便衣警員合力將被捕的黑衫男子抬上警車帶走調查。

警方指，周日（26日）上午7時33分，一名31歲持雙程證男子偷去兩個長約20厘米的豬肉鈎，25歲店舖負責人及33歲男子嘗試截停賊人，但被打傷，於是報案。警員到場制服賊人，並以店舖盜竊及襲擊罪將其拘捕。被捕男子隨後被送往北區醫院。

