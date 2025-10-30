青衣雙屍｜鄰居指兩死者同住多年　經常結伴行山　未曾聞爭吵聲

青衣昨日（29日）發生雙屍命案，一名82歲男子懷疑殺害56歲同居女友後，在停車場5樓墮下身亡，警方將案件列作「謀殺」及「自殺」案。據了解，男死者疑有妄想症，思疑女友出軌並在食物中落毒而動殺機。《香港01》記者今午（30日）到兩名死者位於長宏邨宏心樓的住所了解，鄰居均表示兩名死者同住多年，二人經常結伴行山，平時出入都有打招呼，街坊以「兩公婆」稱呼他們均未有否認，亦未曾聽聞爭吵聲。



鄰居李太稱呼男死者為「林生」，稱女死者為「鍾姐」，指二人同住多年，經常一同行山，外貌比實際年齡年輕。李太續指，近兩年鍾姐再就業，疑在製藥廠工作；林生平時則行山游水，生活健康，昨日早上都有落樓做運動，出入亦會打招呼，「我哋都睇唔出佢有暴力傾向，平時講嘢都冇乜嘢，（林生）一啲都唔似（有精神病）」。

另一名鄰居尹伯亦指，兩名死者以往沒有工作，朝朝結伴行山做運動，但近兩三年女死者有工作，男死者無事做則「買吓餸」，平時出門見面亦會打招呼，亦未曾聽到有爭吵聲，並形容「兩公婆都幾好」。

今早（30日）兩名死者的家屬到殮房認屍

女死者的兩名親友到殮房認屍。（黃學潤攝）

男死者的兩名女兒及親友到殮房認屍。（黃學潤攝）

男死者姓林（82歲），女死者姓鍾（56歲）。據了解，二人自2009年認識，交往超過15年，同居於女死者長宏邨宏心樓單位逾10年。消息指，近年男死者疑有妄想症，思疑女友出軌，並在食物中落毒，導致他有高血壓和腎病，但拒絕接受精神科治療。

女死者臉上有撕裂傷痕，頸部亦有受傷。據知警方單位內找到一把廚房刀，但沒發現任何有毒物質。

警方表示，56歲姓鍾女子被發現時昏迷，頭部受傷，在現場被證實死亡。初步調查顯示，82歲姓林男子疑在宏心樓單位內，以鈍物襲擊鍾女。警方將安排驗屍以確定死者死因。由於案件有可疑，警方將案件交由葵青警區重案組接手跟進，案件由原本的「有人從高處墮下」，改列作「謀殺」及「自殺」案。

青衣長亨邨男子墮斃伏屍山坡，警方登上其長宏邨宏心樓住所調查，發現屋內一名女子死亡。仵工將女死者的遺體舁送殮房。（林振華攝）