國安處起訴2男煽惑暴動包括吳子樂　再拘1男藏武　檢弓箭及武士刀

警務處國家安全處今日（30日）正式落案起訴於10月28日被捕的兩名32歲及34歲本地男子，他們涉嫌在2019年底，為參與多區暴動的前線暴徒製造及提供武器，意圖造成嚴重傷亡。兩人合共被控一項香港法例第245章《公安條例》下的「串謀煽惑暴動」罪；其中該名32歲男子，另被單獨控以一項香港法例第245章《公安條例》下的「煽惑暴動」罪，案件於今日下午於西九龍裁判法院提堂。據了解，該名32歲男子為明愛醫院、羅湖口岸爆炸案中，脫罪的男被告吳子樂。



同一行動中，國安處昨日（29日）下午突擊搜查九龍一單位，檢獲3把複合弓連同12支箭及兩把武士刀。一名46歲本地男子因涉嫌違反香港法例第228章《簡易程序治罪條例》下的「管有攻擊性武器並有所意圖」罪名被捕，現正被扣留調查。根據上述條例，一經定罪，最高可判處罰款5000元及監禁兩年。相關執法行動仍在進行中，警方不排除有進一步拘捕行動。



警方國安處於10月28日共拘捕2男3女，年齡介乎32至60歲，涉嫌在2019年底為參與多區暴動的前線暴徒製造及提供武器，意圖造成嚴重傷亡，涉嫌干犯「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及「作出具煽動意圖的作為」罪 。其中一名被捕人是明愛醫院、羅湖口岸爆炸案中，脫罪的男被告吳子樂。

明愛醫院、羅湖口岸爆炸案中脫罪的男被告吳子樂，涉嫌一宗全新案件被捕，案情指被捕人士涉2019年向前線製造及提供武器。（朱棨新攝／資料圖片）

明愛醫院、羅湖口岸爆炸案 8人中5脫罪

2020年初香港接連發生爆炸事件，包括明愛醫院急症室及羅湖站，一周內均有物件爆炸，警方約一個月後拘捕多人，疑與上述兩事有關，更懷疑策劃於同年3月8日在將軍澳周梓樂悼念會上施放威力更強炸彈。

8名被告依次為：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，時任入境處登記主任）、何培欣（26歲，浸大四年級生）及周皓文（28歲，測量員）。

8名被告的關係圖。（01製圖）

案中7人被控聯合國《反恐條例》下的罪名，餘下一人則涉企圖製造炸彈，8人否認全部控罪。案件經逾160天審訊，陪審團退庭3天半，商議共28小時，裁定首7名被告的就《反恐條例》下的串謀對訂明標的之爆炸罪，全部罪名不成立，但3名被告：何卓為、李嘉濱和張家俊，交替控罪串謀導致爆炸罪成立。其餘5被告的罪名全部不成立。

案件於10月27日在高等法院判刑，法官陳仲衡斥被告的行為是向社會宣戰，判被指是案件首腦的首被告何卓為入獄18年，其餘兩被告李嘉濱及張家俊判囚16年8個月。

就 5 人獲判無罪，警方國安處警司張伯傑早前會見傳媒時表示，會與律政司就所涉的法律議題進行研究。他又強調，法庭早前已裁定所有被告表證成立，代表法庭認為控方提出的證據，在法律層面已經充足，也足以要求被告就他們的指控作出答辯，未來警方會繼續積極引用《香港國安法》和《維護國家安全條例》進行執法和檢控，將罪犯繩之於法。

8名被告裁決表