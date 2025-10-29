國安處拘5人涉2019年向前線提供武器　包括爆炸案脫罪被告吳子樂

警方國安處昨日（28日）拘捕2男3女，年齡介乎32至60歲，涉嫌「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及「作出具煽動意圖的作為」 。



警方國安處警司張伯傑今日交代案件詳細，指被捕人士涉嫌在2019年底為參與多區暴動的前線暴徒製造及提供武器，以圖造成嚴重傷亡。其中，34歲男被捕人亦涉多次在社交媒體發布煽動文章，煽動他人憎恨香港特區政府及作出不守法行為；50歲被捕女子涉妨礙司法公正，企圖協助一名男被捕人士移走可能與案有關的證據。警方在案中檢獲25萬元，懷疑與案有關。被捕人士現正被扣查，不排除有更多人被捕。



據悉，其中一名被捕人是明愛醫院、羅湖口岸爆炸案中，脫罪的男被告吳子樂。記者會上，有記者問及是否有被捕人士是早前爆炸案脫罪者之一，警方指案件仍在調查中，不便透露，但本案為一單全新案件，獨立於其他案件，是以全新證據作出調查及拘捕。消息則指，警方一直以有法必依，執法必嚴，違法必究的原則，持續追查與「黑暴」有關的反中亂港案件，近日於調查當中取得關鍵證據，遂進行有關拘捕行動。



明愛醫院、羅湖口岸爆炸案中脫罪的男被告吳子樂，涉嫌一宗全新案件被捕，案情指被捕人士涉2019年向前線製造及提供武器。（朱棨新攝／資料圖片）

消息指，昨日有途人在黃大仙區目睹有警察拘捕一名男子，疑為本案其中一名被捕人，該男子被捕時奮力反抗，並高呼自己名字及電話號碼。案中另一女被捕人疑知悉事件後，因企圖協助被捕人銷毀證據，涉「妨礙司法公正」被捕。

警方強調，任何參與或支援破壞社會安寧、危害國家安全行為的人士，均屬嚴重罪行。涉及暴動和煽動罪，一經定罪最高可處監禁 10 年。香港警方會依循「有法必依，執法必嚴」的原則，依法處理違法行為。

警方國安處警司張伯傑交代案情。（戴慧豐攝）

連環爆炸案中8名被告關係圖

8名被告依次為：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲，浸大四年級生）及周皓文（28歲，測量員）。

8名被告的關係圖。（01製圖）

2020年初香港接連發生爆炸事件，包括明愛醫院急症室及羅湖站，一周內均有物件爆炸，警方約一個月後拘捕多人，疑與上述兩事有關，更懷疑策劃於同年3月8日在將軍澳周梓樂悼念會上施放威力更強炸彈。

控方最後檢控5男3女，其中7人被控聯合國《反恐條例》下的罪名，餘下一人則涉企圖製造炸彈，8人否認全部控罪，案件經逾160天審訊，陪審團退庭3天半，商議共28小時，裁定首7名被告的就《反恐條例》下的串謀對訂明標的之爆炸罪，全部罪名不成立，但3名被告：何卓為、李嘉濱和張家俊，交替控罪串謀導致爆炸罪成立。其餘5被告的罪名全部不成立。

案件於10月27日在高等法院判刑，法官陳仲衡斥被告的行為是向社會宣戰，判被指是案件首腦的首被告何卓為入獄18年，其餘兩被告李嘉濱及張家俊判囚16年8個月。

就 5 人獲判無罪，警方國安處警司張伯傑早前會見傳媒時表示，會與律政司就所涉的法律議題進行研究。他又強調，法庭早前已裁定所有被告表證成立，代表法庭認為控方提出的證據，在法律層面已經充足，也足以要求被告就他們的指控作出答辯，未來警方會繼續積極引用《香港國安法》和《維護國家安全條例》進行執法和檢控，將罪犯繩之於法。

8名被告裁決表