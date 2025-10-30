海關機場檢$24萬私煙、另類吸煙產品　兩男被判囚3至4個月兼罰款

海關分別於8月5日及10月29日，在香港國際機場截查兩名分別50歲及32歲的抵港男旅客。其中在50歲抵港男旅客所攜帶的個人行李內，檢獲約11,200件另類吸煙產品，估計市值約33,600元；另外在32歲抵港男旅客的個人行李內，檢獲約46,400支未完稅香煙，估計市值約20.9萬元，應課稅值約15.3萬元。



該兩名男旅客隨即被捕，分別因進口另類吸煙產品，以及管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《進出口條例》和《應課稅品條例》，今日（30日）在西九龍裁判法院各被判處監禁3個月及4個月。其中一人亦被罰款1,500元。



海關在50歲抵港男旅客所攜帶的個人行李內，檢獲約11,200件另類吸煙產品，估計市值約33,600元。（海關提供）

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法；根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，兩者一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關在32歲抵港男旅客的個人行李內，檢獲約46,400支未完稅香煙，估計市值約20.9萬元。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。