女子涉2宗假冒官員騙案呃近$45萬　洗逾$1600萬黑錢　判囚78個月

一名案發時27歲的本地女子，牽涉2宗發生於2022年的假冒內地官員騙案，受害人共轉帳44.9萬元到她的銀行户口。警方調查後，發現被捕女子以兩個銀行户口，於4個月內共清洗1,672萬元犯罪得益。



被告今日（30日）在區域法院被裁定兩項「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「串謀洗黑錢」）罪名成立，警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加刑28.5%，最終被判處監禁78個月。



一名女子牽涉2宗假冒內地官員騙案，收取44.9萬元騙款，並清洗1,672萬犯罪得益，今日在區域法院被判囚78個月。（資料圖片）

警方於2022年1月至4月接獲兩名市民報案，她們分別在2022年1月至3月懷疑收到騙徒假冒內地官員的電話，騙徒作出虛假陳述指他們的資料被盜用並涉及詐騙或「洗黑錢」案件，要求受害人交出銀行戶口的資料或把款項存進指定的銀行戶口，以證明其清白。受害人不虞有詐，遂向騙徒交出自己銀行戶口資料，其後發現戶口中的金錢被人以轉賬形式存入了被告的兩個銀行戶口，涉及款項共44.9萬元。受害人懷疑自己受騙後報警求助。

警方經深入調查後，於2022年2月2日在深水埗區拘捕該名當時27歲的本地女子。經調查後，人員相信該名被捕人以兩個銀行戶口於2022年1月至5月期間共清洗約1,672萬元懷疑犯罪得益。經徵詢法律意見後，警方於2023年10月25日落案起訴她兩項「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

案件早前於區域法院提堂，該名女子否認兩項控罪，經審訊後被告人在10月8日被裁定兩項罪名成立。案件今日於區域法院進行判刑。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，被告人兩項罪名均被加重28.5%的刑期，合共被判處監禁78個月。

一名27歲女子牽涉2宗假冒內地官員騙案，收取44.9萬元騙款，並清洗1,672萬犯罪得益，今日在區域法院被判囚78個月。（資料圖片）

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」罪一經定罪，可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。