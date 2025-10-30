3香港人於澳門被捕包括骨幹　涉偽造巨額存款記錄　呃$1700萬泥碼

澳門司警拘捕4人，包括3名香港男女，涉嫌偽造存款記錄，詐騙至少兩間博彩承批公司合共批出1,900萬港元博彩信貸，「小賭怡情」後隨即帶走泥碼，最終兩間公司損失1741.5萬元泥碼。



據了解，其中一名被捕港男為骨幹，而偽造的存款記錄有4,800萬元結餘，實則戶口只有數萬元；司警相信其餘泥碼已被在逃同黨帶走。



澳門司警檢獲30萬港元現金等證物。（澳門司警影片截圖）

被捕2男1女香港人，分別為姓李（67歲）男子、姓柯（63歲）男子及姓王（63歲）女子，3人均報稱為商人；被捕澳門男子則姓黃（36歲），報稱為司機。司警相信李男為案中骨幹。

司警在記者會上表示，疑犯等人在本月15日透過朋友介紹，向一間承批公司貴賓廳提交懷疑偽造的個人財務資料，包括一間工程公司卡片、 一張顯示有4,800萬港元結餘的香港銀行電子月結單。承批公司最終於10月18日批出1,000萬港元博彩信貸，至10月21日，李、王二人與職員簽署文件。

李男其後先提取500萬港元泥碼賭博，贏了1萬元便「收手」，同時帶走該500萬港元泥碼，沒有歸還賭廳；10月23日，李男再取出210萬港元泥碼，輸了10萬元後，帶走剩餘的200萬元泥碼。直至10月27日晚上，承批公司要求李男歸還泥碼，但他只存回148.5萬泥碼，博彩承批公司損失841.5萬元泥碼，10月28日報警求助。

澳門司警拘捕4人，包括3名香港男女，涉嫌利用偽造的存款記錄，詐騙至少兩間博彩承批公司批出博彩信貸。（澳門司警影片截圖）

司警表示，於王女身上搜出30萬港元現金，懷疑犯罪所得。初步相信涉案 4人連同其餘在逃人士組成犯罪集團，自本月初開始作案，亦曾以同樣手法，詐騙另一間博彩承批公司 900萬港元博彩信貸。

調查發現，疑犯的銀行戶口只有數萬港元存款，4人均拒絕交代泥碼去向，相信已交由同黨帶走。司警落案控以犯罪集團、詐騙（相當巨額）和偽造文件罪；案件今午移送檢察院偵辦。