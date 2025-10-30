為期10個月國安互動活動展開　周一鳴：舉報熱線累收100萬條訊息

「國安處舉報熱線」成立5周年，累積接收超過100萬條訊息，為全面推廣國家安全教育，香港警務處國家安全處（國安處）將開展《國安互動‧主動‧齊行動》宣傳推廣活動。



啟動禮今日（30日）在將軍澳東港城舉行，警務處處長周一鳴、副處長（國家安全）簡啟恩及國家安全處處長江學禮出席主禮，為一個長達10個月的互動體驗推廣、主動學習旅程及行動實踐活動揭開序幕。



頭炮互動活動是本周10月27日至11月2日，在將軍澳東港城舉行的《護國將軍·科技遊戲嘉年華》，活動由警務處國安處、資訊系統部、網絡安全及科技罪案調查科及將軍澳警區合作舉辦，結合科技與國安教育，以活動方式讓大眾深入理解國家安全的重要性。

現場設置國安任務無人機操控體驗、防騙深偽人工智能互動、體感遊戲及守網聯盟網絡桌遊等多項精彩活動，吸引大批市民參與 。另外，活動亦進一步推廣警隊新推出的流動應用程式「Police Super App」一站式服務平台，體現警隊推動智慧警政，善用科技為市民提供更優質的服務。

周一鳴在致辭中表示，是次活動為慶祝「國安處舉報熱線」成立5周年，並累積接收超過100萬條訊息，體現了市民的國安意識及對熱線的信任，能夠辦識並主動舉報可疑行為。

他亦特別感謝耆樂警訊及少年警訊的長期支持，心連心為捍衛好國家安全而努力。國安處處長江學禮在訪問中表示，樂見多名國安地區導師及東九龍多區區議員出席啟動禮。周一鳴認為，社區共同協作對維護國家安全非常重要，並感謝各界積極支持推廣國安教育，共同築建設國家安全防線。

今年亦是警務處網絡安全及科技罪案調查科的10周年紀念，因此，國安處從總體國家安全觀20個重點領域中特別挑選與科技有關的網絡安全、人工智能安全和數據安全等重點領域為主題。

有身兼國安地區導師及區議員的雷啟蓮表示，在社交媒體看見是次活動宣傳，今日出席啟動禮並順道體驗，覺得非常新穎有趣。而身兼耆樂警訊中央咨詢委員會財務委員會主席及國安地區導師的伍燕梅表示，活動配合科技遊戲，特別是親手體驗操控無人機，十分吸引。

除此之外，活動場地亦放置與立法會選舉相關的宣傳物品，而周一鳴亦呼籲市民於12月7日踴躍投票，履行公民責任，為香港的未來出一分力。

現場設置防騙深偽人工智能互動供市民體驗。