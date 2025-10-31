麒麟村三級火｜火場曾傳巨響　村民痛哭憂波及家園寵物遭殃

新田麒麟村一貨倉今午（31日）發生三級火，濃煙席捲半空，據悉蔓延至毗鄰村屋，至今仍未救熄，但下午5時04分受到包圍，消防正動用3條喉及3隊煙帽隊灌救。《香港01》記者現場所見，有村民憂心家園受波及，激動痛哭，要由旁人擁抱安慰。亦有居民透露，村內大部分居民都有養寵物，十分擔心牠們安危。



另外，據知麒麟村在火警發生期間曾停電，中電派員到場處理。消防其後在記者會上解釋，起火初期消防處由於要滅火，所以截斷村內電力，有中電人員到場協助，稍後已恢復供電，現時無受電力影響。



新田麒麟村一個貨倉發生三級火，火勢猛烈，有居民憂心痛哭，要由他人安慰。（王譯揚攝）

村內一間茶餐廳主要做熟客生意，有員工透露，火警期間於下午約2時，曾聽到火場內傳出「嘭一聲」巨響，並見到「好大火、好大煙」，茶餐廳隨即停電「開唔到工」，僅餘水吧有少量食物供應。亦有村民指未知何時才可恢復供電，手機等設備未能充電，非常狼狽。

新田麒麟村一個貨倉發生三級火，導致村內停電，有茶餐廳員工形容「開唔到工」。（王譯揚攝）

有女村民表示，麒麟村大部分村民都在家人飼養貓狗等寵物，目前最擔心牠們的安全。另有村民在社交平台透露，村內一車房有兩隻老狗和兩隻貓留在村內，未知牠們的情況；並引述在場消防員表示，曾見到有貓狗由火場逃走。

新田麒麟村一個貨倉發生三級火，火勢猛烈，更蔓延到相鄰的村屋。（蔡正邦攝）

消防於今午（31日）約1時18分接報，麒麟村一個貨倉起火冒煙，人員趕至後起初動用一條喉及一隊煙帽隊灌救。惟火勢猛烈，消防至下午2時03分將火升為三級。火勢於下午5時04分受到包圍，消防動用3條喉及3隊煙帽隊撲救。

火警中，初步有33人自行疏散到安全地方，幸無接獲受傷報告。現場消息指，起火貨倉疑用作放置展覽、演唱會等活動器材，包括音響和佈景板等。

現場消息指，起火貨倉疑用作放置展覽、演唱會等活動器材。（蔡正邦攝）

消防處呼籲，市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

新田麒麟村一個貨倉發生三級火，火勢猛烈，更蔓延到相鄰的村屋（橙綠色屋頂）。（蔡正邦攝）

現場可見火勢猛烈，貨倉火光熊熊。（蔡正邦攝）

貨倉火光熊熊，大量濃煙湧出。（蔡正邦攝）