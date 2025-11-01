海關西環迷你倉檢$1600萬K仔拘一男　揭毒販靠代收服務避免現身

海關在西環一工廈內的迷你倉搗破一個毒品倉，檢獲市值約1,600萬元的氯胺酮（俗稱K仔）。調查顯示，販毒集團利用迷你倉代客收件服務，暫存毒品，再適時帶走毒品，全程遙距控制收貨過程。



海關昨日（10月31日）拘捕一名迷你倉的49歲男登記人。據悉，販毒集團已租用涉事倉庫半年。



海關一共檢獲約35公斤懷疑氯胺酮，估計市值約1,600萬元。（陳浩然攝）

香港海關聯同內地緝私部門一連5日（10月27至31日）進行聯合執法行動，根據情報分析，鎖定西環一工業大廈內的迷你倉，懷疑該迷你倉被販毒集團利用收取毒品，作過渡性毒品儲存倉，直至適合時機再將毒品帶走。海關亦相信，有販毒集團成員濫用迷你倉公司代客收件服務，暫存毒品，圖減低他們因露面收取或處理毒品而被執法人員拘捕的風險。

香港海關本周一（10月27日）採取執法行動，派員搜查上述迷你倉，發現一件可疑貨物，開驗後在4個膠桶內發現共10公斤懷疑氯胺酮。 海關翌日（10月28日） 再鎖定並檢查一票由德國寄出的貨物，相關貨物寄往同一收件人，報稱為儀器零件，人員經調查後揭發9個透明膠袋內，藏有共25公斤懷疑氯胺酮。行動中，海關一共檢獲約35公斤懷疑氯胺酮，估計市值約1,600萬元。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任連翹峰交代案件。（陳浩然攝）

經翻查紀錄及深入調查，海關相信迷你倉的登記人，先在迷你倉開立帳戶，以及申請貨物代收服務，同時掌控這兩票貨物的物流，再安排速遞公司將貨物送到迷你倉要求代收，遙距控制整個收取毒品的過程。直至昨日（10月31日），海關展開拘捕行動，在上環截停拘捕該名迷你倉登記人。被捕男子49歲，報稱物流銷售員。案件仍在調查中，海關不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任連翹峰指，販毒集團利用正當物流服務的便利，利用各類型運輸物流迷你倉服務，建立毒品的物流鏈。是次行動已成功從源頭堵截該批毒品，拘捕販毒集團核心成員，阻止毒品流入市面。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。