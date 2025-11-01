三門仔工傷｜78歲翁抱病上班墮海亡　遺孀泣：尋日叫佢唔好返工

一名78歲姓冼躉船男雜工，今午（1日）在大埔三門仔「差錯腳」由躉船上墮海不治。《香港01》今晚接觸到死者遺孀，冼太透露丈夫昨日感冒，曾勸阻他上班不果。她本準備今晚「煮餐好」慰勞丈夫，詎料二人天人永隔，冼太驚聞噩耗不禁哽咽。



死者工友亦向冼太講述案發經過，指冼翁踏空後一度捉住纜繩叫救命，有工友聞聲曾跳海救人，亦有快艇協助撈起已墮海的冼翁，惜他送院後仍返魂乏術。



聽聞丈夫驟逝消息，遺孀冼太一度激動哽咽。（梁偉權攝）

任職雜工的冼太今日傍晚下班，先後接獲冼翁的工友及家屬來電，告知丈夫驟逝。聽聞噩耗，冼太激動哽咽，「今朝早佢返工，我打咗幾次電話畀佢都.....做咩無接電話嘅今日，我想唔到佢......」她亦指透露丈夫昨日感冒，曾勸阻他上班，「我尋日都叫佢感冒唔好返工，佢點都要返工，叫佢唔好返工、唔好做嘢」。惟冼翁到藥房買藥服用後，今早仍堅持外出上班，冼太本準備晚上「煮餐好」慰勞丈夫，詎料二人天人永隔。

冼太本準備「煮餐好」晚上慰勞丈夫。（梁偉權攝）

及後，冼太透過電話向冼翁的工友查詢事發經過，工友指冼翁當時在約3至4米高的躉船上午膳及休息，其後想返回岸上，卻不慎「差錯腳」墮下。當時冼翁捉住纜繩叫「救命」，多名工友在約10米外聞聲立即施援，惟冼翁已體力不支墮海，有2名工友見狀即跳海救人，毗鄰船隻亦放下快艇協助撈起冼翁，運至附近碼頭等候救護車，據悉冼翁當時已失去知覺。

冼太表示，丈夫曾為水上人家，以出海捕魚為生，因兒女要讀書，故賣船到岸上生活，後來再轉任躉船雜工。對丈夫意外墮海喪生，冼太及工友同感不解，工友直言：「佢喺呢條船做咗十幾廿年，熟到無得頂，好熟悉地方環境，我都諗唔到點解會差錯腳、跌咗落去咁嚴重......」

一名78歲躉船男雜工，今午在大埔三門仔「差錯腳」由船上墮海，他獲救送院，惜已返魂乏術。（冼太提供/梁偉權翻攝）

冼太指，與丈夫屬二婚。二人早年均經歷喪偶之痛，後來經朋友介紹相識，經一段時間的相處，決定「拉埋天窗」，在內地註冊結婚，至今已有6至7年。惟丈夫的兒女反對父親再婚，二人決定搬離同居，後來再申請並獲批簡約公屋。

冼翁年逾古稀，因經濟問題堅持工作，二人同住新的安樂窩約2個月，丈夫卻因意外撒手人寰。被問及今後打算，冼太黯然道：「唔知咩打算呀依家，咩心情都無......」

聽聞丈夫驟逝消息，遺孀冼太一度哽咽。（梁偉權攝）

大埔三門仔一名七旬翁意外墮海。（林澤鋒攝）

案發於今日中午12時47分，大埔三門仔漁安街一名七旬男子墮海。事主其後獲救，但昏迷不醒，由救護車送往那打素醫院搶救，惟終告不治。據了解，78歲姓冼事主為躉船雜工。警方初步調查得悉，冼翁疑於下船期間，「差錯腳」由躉船上墮海，由於他不諳泳術，故大聲呼救。其他工人發現後落水救起冼翁，惟他已陷昏迷，送院後證實死亡。案件列「工業意外」跟進，警方將安排為事主驗屍確定死因。工業傷亡權益會職員趕到醫院了解事件，已接觸到冼翁的家屬，將提供協助。