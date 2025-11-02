安禧街地盤工墮斃｜房協：死者有戴安全帶　要求承建商協興交報告

位於秀茂坪安禧街21號、2022年曾發生3死6傷的「安達臣道石曠場R2-2號」房協地盤，今午（11月2日）再發生奪命工業意外，一名男工人高處墮下身亡，遺下長居內地的父母。



香港房屋協會回覆查詢時表示，對意外深表關注和難過，向死者家屬致以深切慰問。據承建商「協興建築」指，死者有戴安全帶及相關保護裝備；而該地盤較早前取得許可，可於假日進行非噪音工作，現已暫停有關工程，承建商需就事件提交詳細報告。



事主由高處墮下身亡；人員在地盤內調查。（羅日昇攝）

房協表示，涉事地盤為房協資助出售房屋項目，現正進行上蓋工程，預計於2026/27年峻工，提供約1400個單位。是次意外，涉及一名外判商搭棚工人。據承建商初步報告，該工人當時有戴安全帶及相關保護裝備。房協現正與項目承建商「協興建築」密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，並聯同承建商向死者家屬提供一切可行協助。

房協已即時指令承建商全面檢視地盤安全措施，亦已要求承建商就事件提交詳細報告。而建築地盤一般每天都有不同工作進行，包括星期日及公眾假期，而在星期日及公眾假期通常只可進行非噪音工作。如需在星期日進行工程，必需符合一定的安全要求，包括需有安全主管在場及合資格急救員。如進行搭棚工作，需有相關的合資格認可人士在場。

事發於今日（11月2日）下午約3時20分，姓李（47歲）男工人，從安禧街21號房協建築地盤高處墮下，當場證實死亡。據了解，事主從9樓高的棚架工作期間墮下；勞工處表示，已派員到場，正調查意外原因。警方將案件列作「工業意外」跟進。

據了解，死者為搭棚師傅，是為家中經濟支柱，須供養長居內地的父母，另有一名已婚兄長。香港建造業總工會理事長周思傑、工業傷亡權益會總幹事蕭倩文先後趕抵了解。

警員到場調查。（羅日昇攝）

涉事「安達臣道石曠場R2-2號」地盤，房協貼出告示，指今年6月18日已與之前的總承建商「精進建築有限公司」終止合約。該地盤於2022年9月7日，曾發生3死6傷天秤倒塌意外，3部天秤在未有吊運物件的情況下倒塌，壓中數個臨時貨櫃辦公室，貨櫃內3名工人被壓住，2人當場死亡；1人昏迷送院後不治。

去年4月30日，警方就事件拘捕「精進建築」的時任項目經理，他被控以3項誤殺罪。他亦與另外3人及4間公司，被屋宇署票控9項「進行工程方式導致有人受傷/財產損毀」罪，案件押後至2026年1月23日再訊，因要待誤殺案在高院審結才處理。

由於「精進建築有限公司」所承辦的地盤工程屢生意外，發展局聯同屋宇署於今年5月22日拒絕其續牌決定，並於6月20日將「精進建築」從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。