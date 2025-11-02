萬聖節前後打擊酒毒後駕駛　警設路障拘11人　檢3.5公斤大麻

警方表示，新界南總區交通部執行及管制組人員，為打擊酒後及毒後駕駛相關罪行，於10月22日至23日，以及萬聖節期間一共5日（10月24日、26日、29至31日），在區內主要幹道設置路障、截查可疑車輛，並為駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊相關罪行。



行動中，人員一共拘捕10名本地男子，年齡介乎28歲至62歲，以一及名34歲本地女子，分別涉嫌「販運危險藥物」、「毒後駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供血液樣本」、「停牌期間駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「容許他人駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「容許他人駕駛沒有第三者保險之汽車」、「未能岀示身分證明文件」及「欠交法庭罰款」。

此外，行動中人員檢獲約3.5公斤大麻，總市值約港幣44萬元。人員亦在行動中扣留3部懷疑改裝車輛作進一步檢驗。

警設路障查車拘11人。(警方圖片)

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及毒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續不定時在各區進行執法行動以打擊酒後駕駛、毒後駕駛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。