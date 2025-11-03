有片｜港女控訴男友嫖妓拳打　堅持同坐大鬧HK Express機艙推空姐

網上瘋傳一段影片，一對情侶在上機前後爆發爭執，女事主激動推跌空姐，最終二人被勸落機。發帖人指，昨晚（2日）一名女子在峴港候機室，指控其男友不忠「叫雞（嫖妓）」，又指對方曾施暴「佢打我40拳」。上機後，女子疑因無法與男友同坐，再度大發雷霆，與空姐及機組人員理論。女子遭職員包圍時情緒激動，混亂間一名空姐被推倒在地。



空姐向女子表示「唔好意思，你要落機喇」，對方即開始哭訴〝並指錯在男友，反問空姐：「你哋係咪唔企我嗰邊？你哋係咪蝦我呀？」男友不服反駁「我有（嫖妓）我X街死呀！佢（女友）精神病㗎！」。兩人最終被請離機艙。



香港快運回覆查詢時表示，機艙服務員按既定程序處理事件，安排二人下機。航班最終延誤約1小時25分鐘，公司對乘客深表歉意。

一名女子在候機室，高聲責罵其坐在座位上的男友。（tommytcwtang／Threads）

事發於昨日（2日）晚上，香港快運航空UO559由越南峴港飛往香港的航班，影片可見一名女子未上機，已在候機室高聲責罵其坐在座位上的男友，有人見狀拍攝，惟女子無因行為引人注目而收歛，反而向拍片者大爆其男友「惡行」。

女子控訴其男友「佢叫雞（嫖妓）呀」、「佢打我40拳呀」、男子期間多次想離座不果，每次都遭女子用手壓住，之後女子再補充「10月1日」、「醫院有紀錄」，指「全香港都知你啲衰嘢」。

上機後，女子再度爆發，她疑因無法與男友同坐，與空姐及機組人員理論，據悉兩人取登機票時已是分開，多名職員向女子解釋無法安排，職員為控制場面拉住女子，期間女子情緒激動推倒一名空姐，空姐痛苦慘叫一聲，站起來後仍繼續好言相勸，多次提醒她「冷靜先」。

惟情況並未改善，機組人員無奈指「唔好意思，你要落機喇」，女子反問「我而家冷靜，係唔係可以繼續坐」、職員否認指「對唔住，我控制唔到（場面）」，女子聽聞再度發難，激動哭訴「你哋係唔係蝦（欺負）我」、「係咪全香港人都唔幫我」，又指「做錯事嗰個係佢（男友）喎，你哋係咪唔企喺我嗰邊？」

機組人員再安撫女子給予機會，多次勸勉「坐返前面（本來座位）先」，「返屋企（香港）先」、期間為安撫女子順應指「男人係咁哋」，惟男子見聞即焫著指「你聽佢講？」、反駁指「我有（嫖妓）？我有我X街死呀！」、又指「佢（女友）精神病㗎」，女子繼續激動痛哭，影片到此結束。

帖主補充，該對情侶最終被請離機艙，航班延誤起飛。帖文惹起網民熱議，不少網民關心空姐被推倒後有無受傷，同時大讚空姐及機組人員處理手法專業，指「空組訓練有質素，讚！ 」。

上機後，女子再度爆發，她疑因無法與男友同坐，向空姐及機組人員理論。（tommytcwtang／Threads）

香港快運：航班延誤約1小時25分鐘

香港快運回覆查詢時表示，兩名乘搭UO559航班（由峴港前往香港）的乘客，星期日（2日）登機時發生爭執。機艙服務員按既定程序處理事件，之後安排二人下機。航班最終延誤約1小時25分鐘，並於香港時間晚上10時50分安全抵達。

香港快運續指，乘客及機組人員的安全，一直是香港快運的首要考慮。香港快運的機組人員均接受嚴格訓練，能夠冷靜及專業地處理各類突發情況。公司衷心感謝機組人員在事件中的專業表現。就今次事件對乘客造成的不便，香港快運深表歉意，並感謝乘客的耐心與體諒。

