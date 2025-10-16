女遊客大鬧香港機場片瘋傳！咆哮指罵HK Express女職員：妳誰啊！

來香港旅遊，因何事大動肝火？本港網絡瘋傳1段「遊客大鬧赤鱲角機場」影片，指有1對男女遊客在香港赤鱲角機場HK Express（香港快運）登機櫃檯，因事大吵大鬧指罵女職員，其間女子質問女職員「妳是誰啊！」。多名男職員到場處理，女子即向男職員連番咆哮「我動手了嗎？我動手了嗎？」，男子則撿起地上物品安撫女子。



影片引來網民熱議，不少人批評該對遊客離譜，「以後blacklist」、「野蠻人」「報警啦仲講咁多」。但也有網民認為未知遊客發怒原因，不宜「跟車太貼」。



《香港01》記者已向HK Express查詢，正等候回覆。



本港網絡瘋傳影片，1對男女遊客在香港赤鱲角機場HK Express（香港快運）登機櫃檯，因事大吵大鬧指罵女職員。(網絡影片截圖)

這段「遊客大鬧赤鱲角機場」影片10月15日（星期三）起於「X（前稱Twitter）」流傳。影片長15秒，未有交代拍攝時間。現場為香港赤鱲角機場HK Express（香港快運）登機櫃檯位置，有1對男女遊客正以普通話指罵櫃檯女職員，其中女方情緒更顯激動，「我說話，你什麼話呢？我說什麼？我說什麼？」，又質問女職員「妳是誰啊？你說什麼？我說什麼？我說什麼？你不要誤會我說話，吓！」。

1對男女遊客正以普通話指罵櫃檯女職員，其中女方情緒更顯激動。(網絡影片截圖)

多名男職員到場處理，其間女方向旁邊職員咆哮，「我動手了嗎？我動手了嗎？」，再回頭繼續指罵女職員。男方則撿起散落地上的物品，安撫女方。

網民看過影片批評該對遊客離譜。(網絡影片截圖)

網民批離譜：報警啦

不少網民看過影片批評該對遊客離譜，「以後blacklist」、「講來講去講乜嘢啊，搲着數啫」、「野蠻人」、「報警啦仲講咁多」。但也有網民認為未知遊客發怒原因，不宜「跟車太貼」，「似乎係個地勤講錯嘢，搞到佢跳晒掣」、「係咪又嘈包唔包行李，啲人以為佢咩都包」。