涉租露天停車場泊兩廢車作毒品倉　警拘54歲男檢$620萬可卡因K仔

警方前日（11月1日）晚上在葵涌及青衣展開掃毒行動，在兩輛停泊於露天停車場的棄置車輛內，檢獲約10公斤懷疑可卡因及懷疑氯胺酮（K仔），市值超過620萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名無業男子。



據了解，被捕男子收取約1,000至數千元不等酬勞，主要月租露天停車場，利用兩輛停泊於上址的棄置私家車，作為毒品儲存倉，企圖掩飾販毒行為，逃避警方執法。據悉，疑犯已租用露天停車場約3星期。



行動中，警方分別於兩輛停泊在露天停車場的廢棄私家車內，檢獲10公斤可卡因及氯胺酮，市值超過620萬元。（林振華攝）

葵青警區特別職務隊督察黎可淇交代案情表示，根據情報收集及經深入調查，葵青警區特別職務隊警員於前日晚上，在葵涌貨櫃碼頭南路一露天停車場，發現一名形跡可疑男子，當時他正在打開一輛銀色棄置車輛的車尾箱。

人員見狀上前截查，在車尾箱發現4包、每包約重1公斤，合共4公斤的懷疑氯胺酮，以及兩磚共重2.2公斤懷疑可卡因，人員隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該名男子。

人員其後押解男子到青衣路另一個露天停車場調查，並於一架白色棄置車輛內，再檢獲17包懷疑氯胺酮，共重4.3公斤。案件中，所檢獲的懷疑可卡因及懷疑氯胺酮共重約10公斤，市值逾620萬元。

黎可淇續稱，被捕人為姓梁（54歲）男子，他報稱無業，現時正被扣留調查。警方將於稍後暫控其兩項「販運危險藥物」罪名，並於明天（4日）於西九龍裁判法院提堂。

據初步調查，相信被捕人因為想「搵快錢」，而被招攬為犯毒集團的傀儡。警方相信已成功堵截這批超過620萬元的毒品流入本地市場，相信對販毒集團造成嚴重打擊。

警方呼籲市民千萬不要有「搵快錢」的心態而賭上自己的前程去販毒。販毒是一條不歸路，最終只會害人害己，令自己的家人及朋友感到痛心。市民若發現有可疑的販毒行為，請立即向警方舉報。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。