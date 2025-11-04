旺角通渠意外｜死者為東主與太太夫妻檔　遺孀哭崩：老公放心走呀

旺角今午（4日）發生奪命意外，一名男子在砵蘭街後巷通渠期間暈倒，被困沙井，當場死亡。業界懷疑事主打開沙井時，有不明毒氣「即刻撲咗上面」，因而喪命，認為開工前先進行毒氣探測較為理想。勞工處正調查意外原因。



據了解，六旬死者為一間通渠公司的東主，入行逾30年。一向與太太「夫妻檔」工作，事發時妻子恰巧不在場，詎料折返時兩人已天人永隔。妻子驚聞噩耗，激動哭叫：「老公！」其後仵工舁送遺體時，妻子哽咽稱：「你放心走呀，報夢畀我呀知唔知呀，話畀我聽發生咩事呀‥‥‥」需由他人攙扶安慰，令人心酸。



旺角砵蘭街一名通渠公司東主工作時暈倒被困渠內死亡，其妻（白衣者）激動痛哭，需由他人攙扶。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到場初步了解後，指事主今日毋須進入渠內工作，暫未確定事主當時有否配備面罩等個人防護裝備，但應有相關設備才較為理想。

她解釋，渠內本身存有各樣物質，積聚得愈多，產生的毒氣會愈濃。工人在密閉空間工作時，一定要佩戴合適裝備，包括防毒面罩、救生繩等，亦要在開工前先進行毒氣探測，並準備好現場的抽氣或通風設施。

蕭倩文續指，據工權會統計，由2021年至今，涉及密閉空間或吸入沼氣的事故已導致8名工人死亡，她對再有工人不幸離世感到非常悲痛，並呼籲有關部門徹查今次意外，檢視預防、安全等措施「點樣做返好啲」，以免同類事故再次發生。

香港建造業總工會理事長周思傑則指，仍在使用的沙井不時有很多廢物或有機物質沖入，逐漸在井內產生硫化氫等有害物質。他估計，涉事沙井有可能是很久無被打開的污水井，不排除事主一門開井蓋，有毒氣體已「即刻撲咗上面」，令事主霎時間昏迷，跌落井內失救而死。惟他強調，實際事故起因仍有待勞工處調查確定。

周思傑又稱，暫未能確定事發時事主，是否持有密閉空間工作所需的資格或牌照。他稱，根據勞工處有關密閉空間工作的指引，打開井蓋或進行相關工作時，最少要有兩人在場，由在井面的人負責監察和在有需要時施救。惟他引述警方稱，事發時事主雖然是與另一人一同開工，惟該人當時「行開咗」。

周又指，今次事故牽涉的工程規模較小，不排除監管方面相較於大型工程或地盤「無咁足」，亦有可能是工程事先準備工夫不足而引致事故，形容有工人離世是「非常可惜」，對此感到難過，並僧與業界檢討如何遏情同類情況再次發生，「因為始終人命係最珍貴，唔應該咁輕易受損」。

通渠公司東主在旺角砵蘭街一沙井工作期間暈倒死亡。仵工舁走遺體時，事主妻子（黑衣者）輕撫遺體，哽咽着丈夫「放心走呀」。（左朗星攝）

通渠公司東主在旺角砵蘭街一沙井通渠期間暈倒死亡。（馬耀文攝）

+ 4

通渠公司東主在旺角砵蘭街一沙井通渠期間暈倒死亡。

警員及消防在場調查。（馬耀文攝）