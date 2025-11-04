海關上水拘39歲無業男　私家車及蒲上村兩村屋檢值$168萬私煙

香港海關昨日（3日）於上水進行反私煙行動 ，於上水蒲上村一個停車場，截停一輛私家車及一名男司機，搜查後發現車內有約9,000支懷疑私煙，人員再將司機帶到附近兩個單位搜查，再搜獲36.3萬支私煙。



海關相信，集團利用鄉村複雜的地理環境，將私煙收藏在村屋，相信行動已成功搗破一個私煙儲存及分銷中心，共檢獲約37萬支懷疑私煙，市值約168萬元，應課稅值約123萬元。



香港海關昨日（11月3日）於上水成功搗破一個私煙儲存及分銷中心，檢獲共約37萬支懷疑私煙，市值約168萬元。（海關提供）

無業男以鄉村複雜地理 收藏私煙村屋內 行動搗破供應北區倉庫

海關昨日（3日）下午約3時，於上水蒲上村一個停車場附近，截查一輛私家車及車上一名男司機，於車內發現約9,000支懷疑私煙，拘捕該名報稱無業的39歲男子。海關人員隨即將被捕男子，帶到蒲上村兩個單位內搜查，再於單位內共搜獲363萬支懷疑私煙。

香港海關稅收罪案調查科調查主任劉名俊指，被捕男子為減低風險，利用鄉村複雜的地理環境，將私煙收藏在村屋內，試圖掩人耳目，增加海關調查難度。海關相信，行動已成功搗破一個供應北區一帶的私煙儲存及分銷中心。被捕男子獲准保釋候查，海關將繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關提醒市民，由9月19日起，涉及未完稅煙草相關罪行的罰則已被修訂及提高。海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。

涉案私家車搜獲約9000支懷疑私煙。（海關提供）