沙田復康巴司機被撞斃　遺孀失支柱傷心難眠　盼盡快調查還公道

沙田昨日（4日）發生致命交通意外，50歲復康巴士司機被一輛寶馬私家車撞斃，寶馬司機涉危險駕駛等4罪被捕。今日（5日）早上，死者遺孀在工業傷亡權益會（工權會）職員陪同下到沙田富山公眾殮房認屍，辦理手續後傷心離去。



工權會職員表示，死者與太太同住，沒有子女，死者是家中經濟支柱。遺孀現時非常傷心，昨日寢食不安難以入眠。工權會職員亦引述遺孀指，「丈夫好無辜，返番吓工就咁畀人撞到。」希望當局盡快完成調查，還其丈夫一個公道。



死者親友到富山公眾殮房認屍。（馬耀文攝）

昨日（4日）警方在現場調查

涉事寶馬車頭毀爛。（馬耀文攝）

警方表示，涉案姓譚（50歲）男子駕駛一輛私家車駛經大圍怡成坊時，刮花一輛停泊在附近之的士後，右轉入圓洲角路，懷疑失控撞向在復康巴士車尾的姓陳（50歲）復康巴士男司機。陳男被困私家車和復康巴士之間，全身多處嚴重受傷，由消防員救出後已經昏迷，被送往沙田威爾斯親王醫院，惜最終不治。

譚男亦受傷，同被送院治理，他涉嫌「不小心駕駛」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有報告」及「危險駕駛引致他人死亡」4罪被捕，現正被扣留調查。消息稱，譚男報稱頭暈肇禍，亦不知撞到的士。

新界南總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-1346與調查人員聯絡。

復康巴士司機在車尾處理升降台時被撞。（馬耀文攝）

香港復康會昨日回覆《香港01》查詢表示，死者入職服務近9年，過往紀錄良好，事發時該復康巴士正在提供使用者接送服務，復康會對逝世司機深表哀悼，並向其家屬致以最深切慰問。

會方現正啟動相關支援及跟進安排，提供一切可行支援，協助家屬度過難關，包括提供緊急援助、心理支援與輔導。就有關事故，會方將全力配合警方調查。

復康巴士停在路邊。（馬耀文攝）

運輸署表示，非常關注此宗涉及一輛復康巴士的致命交通意外，並對有關司機離世深表難過，向其家屬致以最深切慰問。署方知悉營辦商會盡力提供一切可行支援；警方正調查事故原因。運輸署已要求營辦商全力配合調查，並就事件盡快提交詳細報告。據了解，意外中沒有復康巴士乘客受影響。

現場有血迹。（馬耀文攝）

汽車零件散落一地。（馬耀文攝）

警方在場調查。（馬耀文攝）