拆屋塌牆工傷｜屋宇署：剩餘圍牆無明顯危險　查有否違建築物條例

元朗今早（5日）發生奪命工業意外，山貝路近公廁附近一幢拆卸中村屋，一幅約2米高、8米長、1米闊的磚牆倒塌，壓倒一名女雜工，她昏迷送院搶救後不治。據悉，女事主在牆外拾鐵支期間，圍牆突然倒塌。



屋宇署回覆《香港01》指，署方在接獲通知後隨即派員視察，發現該村屋大部分已被拆卸，剩餘的圍牆沒有明顯危險，拆卸工程已經停止，地盤被圍封。屋宇署續稱，雖然該村屋屬新界豁免管制屋宇，但進行工程的相關人士有責任確保清拆工程安全。署方又指會繼續跟進，調查是否有人違反《建築物條例》的相關適用條文，並會按調查結果採取適當跟進行動。



事發現場為一個村屋清拆地盤。（羅敏妍攝）

屋宇署表示，元朗山貝路372號屋屬新界豁免管制屋宇（俗稱「村屋」），故不受《建築物條例》的部分條文及其附屬規例的規管，包括無需事先獲得屋宇署的批准及同意進行拆卸工程。然而，《建築物條例》內與罪行相關的部分條文仍然適用於村屋的有關建築工程，包括第40(2B) 條，即以危險方式進行工程導致或相當可能導致任何人受傷或財產損毀。署方會調查是否有人違反《建築物條例》，並會按調查結果採取適當跟進行動。

消防員在塌磚牆的現場了解情況。（羅敏妍攝）

事發在今早約10時58分，涉事村屋一幅磚牆突然倒塌，壓住44歲姓藍女工的下半身。她由到場救援人員救出，昏迷被送往博愛醫院搶救，但最終於12時46分證實不治。

現場可見一幅磚牆倒塌，消防員在場調查。（羅敏妍攝）

警刑事調查隊及勞工處到場調查