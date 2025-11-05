拆屋塌牆工傷｜兩年內奪三命　工權會促勞工處屋宇署徹查

元朗山貝路一間村屋，今日（5日）早上在拆卸期間磚牆倒塌壓中一名女工，事主重傷不治。同類型的事故以往亦曾發生，2023年8月及11月，元朗田寮村及葵涌中葵涌村分別有兩名男工在事故中身亡。



對於再生塌牆奪命工傷，工業傷亡權益會表示十分關注和沉痛，職員正了解及為家屬提供支援。同時促請勞工處及屋宇署徹查及公布意外原因，避免同類意外再生。



2023年8月元朗田寮村一建築物在拆卸期間牆壁倒塌，壓死一名男工。（資料圖片/陳浩然攝）

▼2023年8月田寮村40歲男工被壓斃▼

2023年8月19日下午近4時，田寮村123號附近一村屋正進行拆卸工程，兩名工人在地下位置清拆一幅牆，期間懷疑木方未能承托，一幅1米乘兩米的牆壁致塌下，壓倒40歲姓陳的男工人上半身，其頭部亦告受創。

消防員到場將他救出，其後送往博愛醫院，但告不治。事後勞工處曾向涉事處所佔用人發出「暫時停工通知書」。

元朗田寮村一建築物在拆卸期間牆壁倒塌，壓死一名男工。（資料圖片/陳浩然攝）

▼2023年11月中葵涌村62歲男工被石頭壓下肢亡▼

2023年11月8日早上9時22分，中葵涌村一個正進行清拆工程的地盤有石頭塌下，壓倒一名62歲姓張男工人下肢，傷者左邊頭部及雙腳受傷，昏迷不醒，送往仁濟醫院並轉到瑪嘉烈醫院治理，延至翌日清晨不治。

2023年11月事主在一樓用風煤樽切割鋼筋，其間身處的地台疑失去支撐突然傾側，石屎塊隨即塌下壓著其下肢。（資料圖片/黃學潤攝）

據了解，事發時事主在一樓用風煤樽切斷上層地板鋼筋，切至剩下兩條鋼筋時，其身處的地台疑失去支撐突然傾側，事主連同地板、石屎塊及泥頭一同傾塌至地下位置，並壓著事主下肢。壓在事主身上的石塊面積約10呎乘8呎，約6吋厚。

▼2025年11月村屋清拆塌磚牆壓斃女工▼

現場可見一幅磚牆倒塌，消防員在場調查。（羅敏妍攝）