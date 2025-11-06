跨部門油尖打擊非法勞工及掃黃　25男女被捕

警方表示，油尖警區聯同入境事務處人員昨日（5日）在區內展開代號「冠軍」的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕25人。



執法人員拘捕多人。（警方提供）

行動中，執法人員拘捕一名17歲內地女童及20名內地女子、兩名內地男子、一名外籍女子及一名非華裔男子 ，年齡介乎19歲至53歲，分別涉嫌 「逾期居留」、「違反逗留條件」、「行使偽造文件」及「非法入境」。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

據了解，該名外籍女子來自菲律賓，持有本港身份證，涉案非華裔男子來自印度，身上沒有身份證明文件，所有被捕內地男女持雙程證來港。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。