立法會選舉2025｜兩男破壞選舉宣傳海報　涉盜竊及刑毀被捕

警方昨日（5日）分別在土瓜灣及青衣拘捕兩名男子，涉嫌破壞有關立法會換屆選舉的宣傳海報，干犯了「盜竊」和「刑事毀壞」罪。警方強調，對任何人企圖或意圖干擾、破壞或擾亂立法會選舉的行為，採取零容忍、絕不姑息的態度。



葵青警區刑事調查隊督察邵頌昕（左）及九龍城警區刑事調查隊督察吳泓軒（右）交代案情。（鄭嘉惠攝）

警方於昨日（5日）接獲一名立法會選舉候選人的助理報案，報稱11月4日有9張張貼於土瓜灣某住宅大廈的宣傳海報被偷走，以及有一張宣傳海報被損毀，案件交由九龍城警區刑事調查隊第5隊調查

警方經翻查附近大量閉路電視片段，包括銳眼計劃下的閉路電視系統，迅速鎖定一名45歲姓杜犯案本地男子，並於昨日下午在九龍城區拘捕該名男子，涉嫌「盜竊」和「刑事毀壞」罪，他現正被拘留調查，案件交由九龍城警區刑事調查隊第五隊繼續跟進。

葵青警區刑事調查隊督察邵頌昕續指，昨日上午接獲一名女途人報案，指兩張懸掛在青衣青怡花園行人天橋上的立法會換屆選舉推廣海報，遭人為破壞，並從天橋掉落。案件交由葵青警區刑事調查隊第4隊跟進。警方翻查大量閉路電視片段，迅速鎖定一名71歲姓劉犯案本地男子，並於同日下午在其青衣寓所將他拘捕，涉嫌「盜竊」和「刑事毀壞」罪，他現正被拘捕調查。

警方重申盜竊罪以及刑事毁壞罪均屬嚴重罪行 根據香港法例第200章《刑事罪行條例》及第210張《盜竊罪條例》兩項罪行，一經定罪，最高可被監禁10年。

警方強調，對任何人企圖或意圖干擾、破壞或擾亂立法會選舉的行為，採取零容忍、絕不姑息的態度。警方將竭盡全力、嚴正執法，並與社區各持份者緊密合作，確保廣大市民能於12月7日，順利、安全、安心的環境下順利投票，立法會選舉亦能安然有序進行。