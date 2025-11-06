土瓜灣3海關捱斬｜2人留院　陳子達：有手槍等裝備　好短時間發生

土瓜灣今午（6日）有3名海關人員執勤時遇襲捱斬，有人手部重創，有人腳部浴血，幸均清醒送院，惟疑兇仍然在逃。海關關長陳子達事後抵達醫院探望3名同袍，包括一名督察、一名高級關員及一名關員，後者兩人「被刀劈傷」要留院，但情況穩定。



陳子達指，關人員當時有配備手槍、手銬及警棍等裝備，「喺一個好短時間發生，今次係好突發情況。」海關強烈譴責施暴者，會為受傷同事提供最好支持，並會全力配合警方，將施襲者繩之以法。保安安局長鄧炳強亦在facebook專頁發文譴責，指「收到消息後十分擔心‥‥‥祝願受傷同事早日康復。」



海關關長陳子達探望傷者後，晚上7時許在伊利沙伯醫院會見傳媒。他指，今午約4時55分，有7名海關毒品調查科人員，在土瓜灣一個住宅單位進行一次緝毒行動時遇襲。事件中，3名關員受傷，包括一名督察、一名高級關員同一名關員。

陳子達續指，已在病房探望3名傷者，其中一人輕傷，經敷藥及縫針後已可出院，其餘兩位則需留院觀察。他又稱，已與主診醫生了解，得悉傷者傷勢主要在腳及手部，情況穩定。陳子達衷心感謝警方及消防處人員，迅速到場跟進及處理，海關亦會為受傷同事提供最佳支援；同時亦強烈譴責施暴者，海關會全力配合警方，將施襲者繩之於法。

被問及事發經過，陳子達稱，緝毒行動屬高風險行動，執行行動的關員均配備足夠武器，包括警棍、手槍同手銬，而施襲者當時尚未被拘捕，在電光火石間，人員嘗試拘捕他時，便受其襲擊，情況並不是一般對抗情況。陳子達又指，事發位置是單位住宅，疑犯在內取刀突然向人員施襲。

就日後加強裝備及培訓而言，陳子達則表示，每一行動都會遇到很大的危險性，關員是配備足夠自衛武器，亦有十分強的專業性、亦有定期訓練及有豐富處理案件經驗。是次案件屬突發情況，海關日後會持續加強培訓，包括自衛同行動安全措施。陳子達又稱，由於現場牽涉施襲案件，需待警方完成現場搜證後，毒品案件才會繼續進行調查，其後再詳細搜查單位。

此外，保安安局長鄧炳強亦在facebook專頁發文，指「收到消息後十分擔心，幸得悉同事現時傷勢穩定。保安局強烈譴責兇徒的暴力行為，海關及警方會全力跟進，追緝兇徒歸案。並祝願受傷同事早日康復。」

案發於今日下午5時09分，警方接獲報案，指土瓜灣道80號定安大廈，有人持刀斬傷3名男子，其中2人腳部受傷、1人手傷，所有傷者清醒被送往伊利沙伯醫院治理；疑兇仍未落網。消息稱，海關登樓往上址一單位進行掃毒行動，期間一名可疑男子從目標單位步出，人員即時上前截查，將該名男子帶入屋後，有人即時發難，伺機拿起菜刀向關員施襲擊，其後再反鎖自己在屋內。

關員見狀，立即要求警方協助，反恐特勤隊及衝鋒隊人員趕抵破門入內，發現疑兇已攀窗從天井逃去，人員其後在後樓梯，尋獲懷疑涉案菜刀。據了解，3名遇襲關員中，其中一人手部傷勢嚴重，大量出血；亦有人額傷或腳部受傷。警方正追緝一名年約30至40歲的本地男子歸案，據悉現場為疑兇住所，同區則有另一個毒品倉懷疑與案有關。

據了解，海關和警方在現場附近一個迷你倉搜獲一批毒品，而現場附近亦泊有疑犯的輛車輛，遺有鎖匙、銀包。西九龍總區重案組第二隊已接手跟進，追緝一名年約38歲男子歸案。

大批警員到場調查，有反恐特勤隊人員到場搜證。（梁偉權攝）

人員在大廈後樓梯檢獲懷疑涉案利刀。（梁偉權攝）