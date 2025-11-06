土瓜灣海關捱斬｜緝毒遇反抗有關員手重創　疑兇反鎖屋內攀窗逃去

土瓜灣今午（6日）有海關執法期間遇襲捱斬，3人清醒送院，疑兇仍然在逃。案件更多細節曝光，消息稱，海關登樓往上址一單位進行掃毒行動，期間一名可疑男子從目標單位步出，人員即時上前截查，將該名男子帶入屋後，有人即時發難，伺機拿起菜刀向關員施襲擊，其後再反鎖自己在屋內。



關員見狀，立即要求警方協助，反恐特勤隊及衝鋒隊人員趕抵破門入內，發現疑兇已攀窗從天井逃去，人員其後在後樓梯，尋獲懷疑涉案菜刀。據了解，3名遇襲關員中，其中一人手部傷勢嚴重，大量出血；亦有人額傷受傷。警方正追緝一名年約30至40歲的本地男子歸案，據悉現場為疑兇住所，同區則有另一個毒品倉懷疑與案有關。



人員在大廈後樓梯檢獲懷疑涉案利刀。（梁偉權攝）

案發於今日下午5時09分，警方接獲報案，指土瓜灣道80號定安大廈，有人持刀斬傷3名男子，其中2人腳部受傷、1人手傷，所有傷者清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

消息稱，當時海關人員在上址E座一單位進行掃毒行動，期間遇到反抗被斬傷，疑兇逃去無蹤。

大批警員到場調查，有反恐特勤隊人員到場搜證。

+ 1

警員帶同警犬到場。（梁偉權攝）