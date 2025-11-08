海關機場拘吉隆坡抵港18歲男　揭行李3隻毛公仔內藏$360萬可卡因

海關今日（8日）在機場偵破一宗行李販毒案。關員為一名從馬來西亞吉隆坡飛抵本港的18歲男旅客清關時，在其手提行李箱內發現3個毛絨玩具，內藏共重約5.8公斤的懷疑可卡因，估計市值約360萬元。



該名男子隨即被捕。經調查後，他已被控一項販運危險藥物罪，案件將於下周一（10日）在西九龍裁判法院提堂。



一名馬來西亞吉隆坡飛抵本港的18歲男旅客，涉攜5.8公斤的懷疑可卡因入境，遭海關拘捕。（海關提供）

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動；並呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。