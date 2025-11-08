阿聯酋寄港螺栓螺帽藏$250萬可卡因　海關監控遞送拘20歲收貨男

海關10月31日在香港國際機場，偵破一宗空運販運毒品案件。關員當日檢查一件從阿拉伯聯合酋長國抵港、報稱螺栓和螺帽的空運貨物，在內檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元。



跟進調查後，關員前日（6日）採取監控遞送行動，在旺角拘捕一名20歲收貨男子。被捕人已被控以一項販運危險藥物罪，將於下周一（10日）在西九龍裁判法院提堂。



海關10月31日在機場檢查一件從阿拉伯聯合酋長國抵港、報稱螺栓和螺帽的空運貨物，並在內檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。海關提醒年青人，切勿心存僥倖，鋌而走險。販運危險藥物屬嚴重刑事罪行，一經定罪，將對前途造成嚴重影響。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。