22歲法籍男疑受販毒集團操控　涉意大利攜$1100萬K仔抵港遭拘控

警方毒品調查科人員今日（8日）上午在機場進行打擊毒品行動，截查一名從意大利米蘭抵港、持香港身份證的22歲法籍男子。在海關協助下，警方男子的寄倉行李內檢獲共約25公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），總市值約1,100萬元。



該名男子被捕，將會被控一項「販運危險藥物」罪，下周一（10日）上午於西九龍裁判法院提堂。



警方初步調查相信，有人受販毒集團招聘，從歐洲攜帶危險藥物回港。行動成功堵截該批懷疑氯胺酮流入本港。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁；就從其他國家或地區將毒品以任何形式販運到香港的案件，法庭於判刑時，會將此情況視為加刑因素。市民請勿以身試法。警方亦呼籲市民切勿被販毒集團利用，為賺取微薄報酬鋌而走險，參與運送毒品，隨時會帶來數以十年計的刑責，斷送前途。