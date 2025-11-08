警灣仔搗毒品倉拘42歲男　檢$19萬冰毒、依托咪酯、搖頭丸及偉哥

灣仔警區特別職務隊根據線報及深入調查後，昨日（7日）在灣仔區展開打擊毒品行動，搗破一個懷疑毒品分銷及儲存倉庫。行動中，警方檢獲冰毒、含有依托咪酯的電子煙彈、大量搖頭丸、第一部毒藥「偉哥」及一批毒品包裝工具，總市值約19萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」拘捕一名男子。



警方表示，昨日在謝斐道一單位外截查一名可疑男子，警員其後將他帶回單位搜查，檢獲7包共重約284克懷疑冰毒、19粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、大量懷疑搖頭丸、懷疑第一部毒藥及一批毒品包裝工具，毒品總市值約19萬元。

該名姓劉（42歲）本地男子涉嫌「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」等罪名被捕，現正被扣留調查。案件將於下周一（10日）上午在東區裁判法院提堂。

警方強調，販運危險藥物屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。同時，非法管有第一類毒藥亦屬違法，最高可處罰款10萬元及監禁2年，市民切勿以身試法。警方會繼續嚴厲打擊各類毒品活動，保障市民安全。