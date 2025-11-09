港鐵MMA｜兩男互毆扯爛衫　無視乘客居中勸阻　吼準空隙兜鎚窩面

網上流傳一條影片，有兩男於屯馬綫往屯門方向、錦上路站往元朗站的列車上互毆。片段中一名穿黑衣束小馬尾的男子與另一名穿藍色風褸的男子對峙，先是爭執及推撞，繼而動武，互相拳毆。



場面失控之際，有兩名男乘客見義勇為做「和事佬」拉開兩人，亦有不少乘客出言勸阻：「唔好打喇」、「停手」。惟兩人打得興起，無視勸阻，有人更在混亂間吼準空隙揮拳「兜鎚窩面」。片段未有交代事發日期時間，《香港01》正向港鐵查詢事件。



片段中一名穿黑衣束小馬尾的男子與另一名穿藍色風嬲的男子對峙，先是出口推撞，再繼而動武，互相拳毆。（Bosco Chu／車cam L（香港群組））

片段可見，事發時車廂內有不少乘客，相信為繁忙時段。一名穿黑衣、束小馬尾的男子與另一名穿藍色風褸的男子對峙，可見馬尾男的衣物已受損，當時亦有一名女乘客勸指「唔好打喇你哋」，相信兩人在拍攝前已動武。

但兩人無視旁人，馬尾男先推撞風衣男，再上前爭論，風衣男不甘反擊推撞一下，兩人一觸即發，雙方用勾拳打對方頭部，然後扭打成一團。兩名男乘客留意到戰況愈發激烈，遂上前勸阻，拉開兩人，有其他乘客見狀亦協力分開兩人。

惟馬尾男心懷不忿，在混亂間瞅准空隙再向對方臉部揮一拳，風衣男被遮擋視線，來不及閃避慘中直拳，而且被勸阻乘客推開，因而跌坐凳上。他很快便站起來，多次試圖衝過「和事佬」人牆還拖不果，片段便結束。

事件惹起網民熱議，有網民留言指「每日總會有一場MMA大戰」、「有啲Ｘ街仲係度影相」，亦有人建議「勸黎把Ｘ，報站啦」。

