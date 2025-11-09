旺角商廈2可疑男遇查逃走　警按地拉人　檢$500依托咪酯煙彈

昨日（8日）晚上約11時，警員巡經旺角登打士街36號商業中心時，見到兩名分別39歲及49歲男子正在下樓形跡可疑，於是上前截查，他們一度逃走終被制服，警員檢獲兩粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈及一枝電子煙槍；他們亦未能出示身份證明文件，涉嫌「管有危險藥物」及「未能出示身份證明文件」被捕，行動中檢獲的毒品市值約500元。



其中一名疑犯懷疑有黑幫背景，被帶上警車時，有人高呼「拜拜B哥」。（陳永武攝）

據了解，兩人遇截查時並不合作，一度逃走，被警員按地制服，其中一名疑犯有黑幫背景；該名身穿藍白拼色短袖上衣的男子被帶上警車時，有人高呼「拜拜B哥」，警員亦在後巷調查，其間緝毒犬奉召在場協助調查。

另一名疑犯被帶上警車。（陳永武攝）

根據網上「車cam」影片，顯示昨日（8日）晚上10時許，兩輛警車沿彌敦道往油麻地方向亮藍燈行駛，駛近登打士街燈位，正值綠燈，警員忙於前往現場增援，於是在安全情況下轉彎穿過行人過路處，數名警員奔跑走到現場。

警方表示，西九龍總區衝鋒隊人員昨日（8日）晚上在油麻地登打士街及彌敦道交界附近巡邏期間，發現兩名男子形跡可疑，遂上前截查。警員在該兩名男子身上檢獲共兩粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈及一枝電子煙槍，同時，他們亦未能出示身份證明文件。警員遂以涉嫌「管有危險藥物」及「未能出示身份證明文件」拘捕該兩名年齡分別為39歲及49歲的本地男子，兩名被捕人現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品市值約500元。

據了解，兩名被捕男子報稱朋友關係。